Avete mai visto la sorella di Elodie Di Patrizi? Entrambe stupende, la somiglianza è impressionante.

Di grandi artisti ne sono tanti tantissimi sul palco di Amici di Maria De Filippi. E non per forza si tratta di vincitori del famoso talent show di Canale 5. È il caso di Elodie Di Patrizi, che tutti conosciamo come Elodie, classificatasi seconda nell’edizione numero 15 di Amici: a trionfare fu il cantante Sergio Sylvestre. Per Elodie fu l’inizio di una carriera ricca di successi, che conosciamo tutti e che da anni ci fanno ballare ed emozionare. Insomma, le la conosciamo benissimo, ma cosa sappiamo della sua famiglia?

Non tutti sanno, infatti, che Elodie ha una sorella minore. Si chiama Fey e, come la cantante, è figlia di Roberta De Patrizi e Claudia Marthe. Nata nel 1993, Fey somiglia tantissimo alla sua più celebre sorella: curiosi di vederla? Siete nel posto giusto.

Elodie Di Patrizi, avete mai visto la sorella della famosa cantante? Due gocce d’acqua

Elodie la conosciamo tutti, ma avete mai visto la sorella Fey? Alla fine del 2021 si sono concesse una rilassante vacanza in una località esotica, durante la quale hanno condiviso alcuni momenti con i fan. Che non hanno potuto non notare un particolare: le due Di Patrizi si somigliano davvero tantissimo! Siete curiosi di vederla? Ecco uno scatto condiviso da Fey sul suo canale Instagram:

“Quando Elodie ha iniziato a cantare in televisione è stato strano. Ma la vedevo bene in quello che faceva, come se l’avessi sempre vista cantare. È stato un periodo felice per tutta la famiglia, in cui tutti si sono riavvicinati”, ha dichiarato Fey durante un’intervista della sorella a Noisey Italia.

Un rapporto speciale, quello tra le due sorelle, che sono sempre state molto unite e si sono supportate anche durante i momenti difficili dell’infanzia. E sul suo canale Instagram, dove ha proprio una foto con la sorella Elodie nel profilo, Fey è seguita da ben 10,9 mila followers, nonostante sia lontana dai riflettori. Voi avevate mai visto