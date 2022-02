Luisa Corna è stato un volto amatissimo della tv degli anni ’90, ma che fine ha fatto oggi? Com’è la sua vita lontano dalle telecamere.

Tra i tantissimi volti che si sono susseguiti ed hanno saputo riscuotere un successo impressionante, non possiamo fare affatto a meno di citare lei: Luisa Corna! Volto amatissimo della televisione italiana degli anni ’90 e 2000, la splendida pugliese è tra coloro che, ancora adesso, viene ricordate dal pubblico italiano con immenso affetto.

Nata a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, il 2 Dicembre del 1965, Luisa Corna si fa conoscere dal pubblico italiano come modella. È proprio negli anni ’90, infatti, che compie il suo esordio in questo ambito e, in men che non si dica, cavalca la cresta dell’onda. Verso la fine degli anni ’90, infatti, esordisce sul piccolo schermo accanto al mitico Giampiero Ingrissia nella conduzione ‘Tira e molla’. Da quel momento, la carriera della Corna prende letteralmente il volo. Oltre a farsi amare ed apprezzare nel ruolo di presentatrice, molto presto la bella Luisa si fa conoscere anche per le sue doti canore. Tanto è vero che, esattamente nel 2002, prende parte insieme a Fausto Leali al Festival di Sanremo. Che fine ha fatto oggi però? Scopriamolo!

Che fine ha fatto oggi Luisa Corna?

Volto amatissimo della televisione italiana degli anni ’90 e 2000, Luisa Corna ha da sempre saputo riscuotere un successo incredibile. È proprio per questo motivo che, seppure non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo da diversi anni, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che cosa faccia oggi. E come sia la sua vita lontana dalle telecamere.

Entrata a far parte del mondo dello spettacolo intorno agli anni ’90, Luisa Corna ha da subito cavalcato la cresta dell’onda. Modella, attrice, conduttrice e cantante, la splendida bresciana è un’artista a trecentosessanta gradi. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Dopo la sua ultima apparizione televisiva risalente al 2016, la bella Luisa si sta completamente dedicando alla sua attività da musicista. L’anno scorso, infatti, ha pubblicato ben due suoi singoli.

Vi piacerebbe poterla rivedere sul piccolo schermo? Noi si, tantissimo!