Claudio Amendola, cosa ‘pretende’ assolutamente dai suoi figli: il retroscena

Sapete cosa ‘pretende’ Claudio Amendola dai suoi figli? Spunta un retroscena sul famoso attore: ecco di che cosa si tratta

È uno degli attori più famosi del cinema italiano, nonché uno dei più amati dal pubblico. Pochi, però, sanno questo retroscena su Amendola e su cosa ‘pretende’ dai figli. Se siete curiosi di sapere di che cosa si tratta, vi consigliamo di leggere questo articolo fino alla fine.

Cosa ‘pretende’ Claudio Amendola dai suoi figli

Claudio Amendola è uno degli attori più amati del cinema e della televisione italiana. È figlio d’arte, in quanto suo padre, Ferruccio Amendola, era un famoso attore e doppiatore.

La carriera di Amendola è molto lunga. L’attore ha recitato in tantissimi film e serie tv amatissime dagli italiani.

Egli ha fatto il suo esordio a diciannove anni con il ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie TV Storia d’amore e d’amicizia del 1982. Ad essa sono seguiti ruoli principali nelle commedie italiane dei primi anni ottanta, come Amarsi un po’, Vacanze di Natale e Vacanze in America. In seguito è stato scelto per personaggi più drammatici in pellicole del calibro di Soldati – 365 all’alba, Ultrà e Mery per sempre.

L’attore è poi passato per la prima stagione di fiction italiane alla metà degli anni novanta. Tra queste la più famosa è sicuramente “I Cesaroni“, andata in onda su Canale 5.

Amendola è sposato con Francesca Neri, anche lei attrice e produttrice cinematografica. Nel settembre 2017, Amendola è stato colto da un infarto improvviso e solo grazie all’intervento repentino della moglie Francesca è riuscito ad arrivare in tempo in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma. L’attore è stato dimesso il giorno dopo risultando fuori pericolo. In seguito al malore, l’attore ha smesso di fumare ed ha perso 12 chili, uscendo dal rischio di un successivo infarto fatale.

Prima di convolare a nozze con la Neri, Amendola è stato sposato con Marina Grande. Da questa ha avuto due figlie, Alessia e Giulia, mentre da Francesca Neri ha avuto un solo figlio, Rocco, nato nel 1999. In una recente intervista, Amendola ha rivelato che ‘pretende’ una cosa in particolare dai figli: il rispetto per il lavoro altrui.