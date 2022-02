Dalla vittoria ad Amici al palco di Sanremo e cantante di successo, ma com’è cambiato Irama in tutti questi anni? Resterete a bocca aperta.

Ci siamo! Mancano ancora pochissime ore e, finalmente, Irama ritornerà sul palco di Sanremo! A distanza di poco meno di un anno dal suo ultimo Festival, l’ex vincitore di Amici è pronto a riscattarsi.

Sappiamo tutti come è andato a finire Sanremo scorso: per via della positività al Covid di uno dei membri del suo staff, Irama non ha potuto presenziare sul palco dell’Ariston l’anno scorso, ma ha potuto ugualmente partecipare alla gara. A distanza di un anno, la situazione è fortunatamente cambiata. Ed adesso Irama è pronto ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questo Festival. Prima di poterlo vedere esibire questa sera, siete curiosi di sapere com’è cambiato in tutti questi anni? Sappiamo benissimo che il suo esordio in questo mondo è avvenuto nel 2017 ad Amici. E che da quel momento il suo successo è stato spropositato. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiato in tutti questi anni? Provate a non rimanere a bocca aperta.

Ricordate com’era Irama ai tempi di Amici? Resterete di stucco

Era esattamente il 2017 quando Irama, davvero giovanissimo, prendeva parte per la prima volta in assoluto ad Amici. E, dopo un percorso durato diversi mesi, si aggiudicava la vittoria. Da quel momento, la scalata al successo del giovane Filippo Maria Fanti è stata impressionante ed immediata. Ad oggi, infatti, non soltanto è una delle voci più apprezzate della musica italiana, ma è anche tra gli artisti più amati dal pubblico.

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’era ai tempi di Amici? E, soprattutto, di scoprire com’è cambiato in tutti questi anni? All’epoca della sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, il giovane Filippo era giovanissimo ed ‘immaturo’ dal punto di vista televisivo, oggi è un vero e proprio animale da palcoscenico, ma com’è cambiato? Eccolo qui: resterete da bocca aperta!

Al di là del suo look, che in questi anni si è perfezionata ed ha assunto una nota un po’ più artistica, Irama non è affatto cambiato nel corso degli anni. Siete d’accordo?