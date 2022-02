Cristina D’Avena, sapete proprio tutto sulla sua vita privata? Chi è il compagno e perché non è diventata mamma

L’infanzia di tutti noi è legata alla sua immagine: Cristina D’Avena è molto amata ancora oggi, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

L’abbiamo amata come voce delle sigle dei cartoni animati più visti degli anni ’80, ma anche come attrice nei telefilm che l’hanno vista protagonista sia nelle vesti di Licia sia quando interpretava sé stessa. Dopo ben 40 anni di successi, Cristina D’Avena è ancora un personaggio amatissimo dal pubblico: scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata!

L’iconica cantante bolognese è anche una presenza molto apprezzata sui social, dove vanta quasi 500mila follower. Spesso si diverte a postare scatti e video che la ritraggono in vari momenti della vita quotidiana e lavorativa e ai fan non sfugge neanche qualche foto in cui sfoggia una sensualità inedita ma che piace tanto a tutti!

Da anni la D’Avena è in coppia col suo compagno Massimo Palma col quale non ha avuto figli. Sapete quale lavoro fa lui e perché non sono diventati genitori?

Cristina D’Avena, curiosità sulla sua vita privata: “Ho una grande paura…”

Palma è il presidente della società di spettacolo Crioma: si tratta proprio dell’azienda che, in collaborazione con la “Warner Bros Music”, ha realizzato il famoso album Duets Forever – Tutti Cantano Cristina.

Con lui Cristina è fidanzata da diversi anni ma figli non ne sono arrivati e neanche il matrimonio. La stessa cantante ha ammesso di aver vissuto senza pensare molto a questo obiettivo di aver lasciato passare il tempo senza accorgersene.

Intervistata dal settimanale F, lei stessa ha rivelato: “Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo”. Riguardo al suo rapporto con Massimo, ha poi raccontato: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto. Però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci”.

Chissà che al riguardo la bella e brava Cristina non decida prima o poi di stupire il suo affezionatissimo pubblico!