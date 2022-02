“Alle due di mattina…”: Sabrina Ferilli non nasconde nulla, c’entra Maria De Filippi

Sabrina Ferilli non nasconde nulla e racconta un retroscena sull’amicizia con Maria de Filippi.

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate e più apprezzate del panorama cinematografico. Nella sua lunga carriera ha recitato in numerosi film e serie tv, al cinema e in televisione. Ogni volta, in tutte le sue interpretazioni è impeccabile.

Ma non l’abbiamo vista solo in questo ruolo. Negli ultimi anni la stiamo vedendo a Tu si que vales, in veste di giudice popolare, insieme a Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, giudici del programma. Sappiamo ed è evidente che la Ferilli ha una bellissima amicizia con la conduttrice di Amici. Sono tantissimi gli scherzi che l’attrice subisce durante la trasmissione, con la De Filippi che non smette di ridere. L’attrice, però, proprio riguardo la sua amicizia con Maria, ha raccontato in una vecchia intervista a Verissimo, un retroscena molto particolare.

Sabrina Ferilli non nasconde nulla, c’entra Maria De Filippi: “Alle due di mattina…”

Un’amicizia che va avanti da anni e che anche sotto gli occhi dei riflettori è ben evidente. Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono molto amiche. Le vediamo insieme a Tu si que vales. La conduttrice di Amici nella trasmissione del sabato sera scherza continuamente con l’attrice, facendole dei ‘dispetti’.

Le risate con questo duo pazzesco sono sempre assicurate. Anche in una puntata di Amici 21, Maria ha invitato la Ferilli come ospite e non sono mancate le risate, con l’arrivo di Giovannino, il disturbatore che a Tu su que vales ha preso di mira scherzosamente proprio l’attrice. Questa è un’amicizia che va vanti da anni. In una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, nel 2021, quando Sabrina era ospite e ha parlato dell’uscita della fiction Svegliati amore mio, ha raccontato un aneddoto capitato con la conduttrice di Amici.

Ai tempi dell’uscita de L’Amore strappato, altra serie televisiva di cui Sabrina è stata protagonista indiscussa, sembrerebbe, come raccontato dall’attrice, che Maria l’abbia chiamata in piena notte per farle i complimenti: ‘Mi arriva una chiamata alle due della mattina ed era lei che mi diceva: ‘Ho visto il tuo film: capolavoro’. Anche in questo caso, mi aspetto una chiamata notturna’, ha detto. Un retroscena molto particolare rivelato a Verissimo, che mette in evidenza ancora più l’amicizia la sa stima nel loro rapporto.