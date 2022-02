È stato per tanto tempo il volto simbolo di Art Attack, ma cosa fa oggi? Eccolo all’età di 52 anni

Ha accompagnato per tanti anni i pomeriggi di migliaia di ragazzi: cosa fa oggi Giovanni Mucciaccia, ex conduttore di Art Attack?

Raggiunse il successo negli anni ’90 grazie alla conduzione del format per ragazzi Art Attack, lo ricordate? In onda dal 1998 su Disney Channel e poi anche su Rai 2, mostrava come realizzare dei lavoretti artistici sfruttando ciò che si trova facilmente nelle case di tutti noi: scatole, colla vinilica, nastro adesivo, pennarelli, ecc.

Al timone c’era lui, Giovanni Mucciaccia, pugliese originario di Foggia, all’epoca più o meno trentenne. Formatosi all’Accademia di Arte Drammatica di Palmi, in Calabria, Muciaccia è un attore di teatro ma il suo debutto in tv avviene nel ’92 con Disney Club. Prima di approdare ad Art Attack, aveva condotto anche La Banda dello Zecchino.

Non tutti ricorderanno che fu tra i partecipanti della quarta edizione di Ballando con le Stelle nel 2007 e che nel 2011 tornò sulla Rai per il ritorno tanto atteso di Art Attack

Giovanni Mucciaccia, da Art Attack ad oggi: com’è diventato e a cosa si dedica

Molto seguito sui social, Giovanni non ha affatto messo da parte la passione per la creatività e l’arte: spesso pubblica video in cui mostra i suoi lavori.

Nel 2017 ha presentato Sereno variabile estate insieme ad Osvaldo Bevilacqua. Ha continuato ad occuparsi di vari programmi per la Rai come 5 cose da sapere e La porta segreta. Nel 2020 si è occupato del progetto Non è mai troppo tardi, fatto?, un programma per l’alfabetizzazione digitale tramesso su RaiPlay.

Sposato dal 2009 con Chiara Tribuzio, ex modella classificatasi terza a Miss Italia 1998, Giovanni Mucciaccia è padre di due figli, Edoardo e Maria Vittoria.

Diciamoci la verità: è rimasto praticamente identico a 25 anni fa, siete d’accordo?