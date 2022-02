Emma Marrone ha recitato in film e serie tv: dove abbiamo visto l’amata cantante

Emma Marrone è una cantante di successo, ma in questi anni ha anche recitato: in quali film e serie tv l’abbiamo vista.

L’abbiamo conosciuta nella nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Emma Marrone nel talent dopo essere arrivata al serale e poi in finalissima, ha trionfato. Subito dopo ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Amici è stato sicuramente un trampolino di lancio per lei, perchè dopo il programma, la sua carriera è corsa tutta in salita e non si è più fermata. Emma ha partecipato due volte al Festival di Sanremo. La prima volta risale al 2011, in coppia con i Modà. In questa edizione ha conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà. Un anno dopo è di nuovo tra i big della kermesse e questa volta con con il brano Non è l’inferno risulta la vincitrice. Quella di quest’anno è la sua terza partecipazione. La cantante, per la settantaduesima edizione, ha scelto di portare sul palco dell’Ariston il brano Ogni volta è così. In questi anni, si è dedicata anche ad altro, stiamo parlando della recitazione. Sapete tutti i film e le serie tv in cui Emma ha recitato? Vi facciamo qui un elenco.

Non solo cantante, Emma Marrone ha recitato al cinema e in tv: dove l’abbiamo vista

Emma Marrone dopo il trionfo ad Amici di Maria De Filippi, nella nona edizione, non si è più fermata. L’ultima raccolta dell’artista è uscita il 25 giugno 2021, Best of me, ed è stata anticipata dai brani Pezzo di cuore, realizzato insieme ad Alessandra Amoroso e da Che sogno incredibile, singolo inciso con Loredana Bertè.

Nel dicembre del 2021, è stata annunciata da Amadeus la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 e sul palco porta il brano Ogni volta è così. Abbiamo appreso che Emma, in questi ultimi anni, non si è dedicata solo al canto, ma anche alla recitazione. Dobbiamo ammettere che è un’attrice dal grande talento, passionale come lo è quando canta. Ma sapete tutti i film e le serie tv in cui ha recitato?

Emma Marrone ha recitato al cinema in Benvenuti al nord nel 2012, La cena di Natale, Gli anni più belli e nel lungometraggio Il Ritorno del 2022. Ha inoltre recitato in diverse serie televisive, come Untraditional di Fabio Volo del 2016, Come quando fuori piove e A casa tutti bene-La serie. A quanto pare, Emma non è solo una cantante, ma anche un’attrice molto brava.