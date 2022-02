Enzo Miccio parla di suo padre: “Era il più all’antica…”, il retroscena inaspettato

A Verissimo, il simpaticissimo Enzo Miccio ha raccontato di suo padre: salta fuori un retroscena davvero inaspettato, l’avreste mai detto?

È stato uno degli ospiti più attesi della puntata di Verissimo di Sabato 29 Gennaio, Enzo Miccio. Per la prima volta in assoluto, l’amatissimo wedding planner si è presentato nello studio televisivo di Cologno Monzese. E si è lasciato andare ad un’emozionante ed intensa intervista.

Nel corso della sua lunga e piacevolissima intervista, Enzo Miccio ha parlato di ogni cosa. A partire dalla sua vita privata fino al suo rapporto con i genitori, l’amatissimo volto tv si è raccontato come mai prima d’ora. È proprio per questo motivo che, nel bel mezzo della chiacchierata con Silvia Toffanin, il buon Miccio si è lasciato andare ad un retroscena del tutto inaspettato su suo padre. “Era il più all’antica..”, ha detto il simpaticissimo Enzo nel parlare del suo papà. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Enzo Miccio, il retroscena inaspettato su suo padre: cosa ha raccontato a Verissimo

Quella di Enzo Miccio nel corso della puntata di Verissimo di Sabato 29 Gennaio è stata un’intervista davvero imperdibile. In quest’occasione, il famoso e seguito wedding planner si è raccontato a trecentosessanta gradi la sua vita. Ha raccontato, ad esempio, del suo compagno. Ed ha spiegato di essere fidanzato con lui da circa 5 anni, ma di vivere un rapporto a distanza. Infine, ha parlato anche della sua famiglia e del rapporto con la sua mamma e il suo papà. È proprio in merito a quest’ultimo che, molto probabilmente per la prima volta, ha spiegato un retroscena del tutto inaspettato.

“Sono cresciuto in una famiglia abbastanza aperta… Nessuno nella mia famiglia ha posto l’accento su quello che ero”, ha raccontato Enzo Miccio alla padrona di casa. Spiegando, quindi, di non aver mai avuto bisogno di fare coming out con loro. Non l’ha fatto nemmeno con suo padre, nonostante lui fosse l’unico della famiglia un po’ più all’antica. “È sempre stato molto aperto”, ha detto ancora il famoso wedding planner.

“Nessuno mi ha mai fatto pesare niente e ho vissuto con serenità”, ha concluso.