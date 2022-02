Fabrizio Moro, quando è stata la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo e cos’è successo allora.

Fabrizio Moro, pseudonimo di Fabrizio Mobrici, è un cantautore e musicista italiano. C’ anche lui tra i big della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Il brano che porta si intitola Sei tu. In questi anni, abbiamo avuto modo di apprezzare la voce e la sua musica.

Attivo dal 1996, anno in cui ha pubblicato il suo primo singolo, Tutta un’altra destinazione, nell’arco della sua carriera ha pubblicato tredici album, di cui nove in studio, uno dal vivo e tre raccolte. Per anni si esibisce dal vivo con numerosi gruppi musicali giovanili in locali e pub. Il primo album risale invece al 2000. Moro ha partecipato al festival di Sanremo per ben 7 volte. L’ultima volta che l’abbiamo visto sul palco della Kermesse musicale era il 2018, quando ha trionfato insieme a Ermal Meta, con il brano Non mi avete fatto niente. Ma sapete quando è stata la sua prima partecipazione al Festival? Sono passati tanti e tanti anni.

Fabrizio Moro, la sua prima volta al Festival di Sanremo: sono passati tanti anni

L’ultima sua partecipazione al Festival di Sanremo risale al 2018, Fabrizio Moro insieme a Ermal Meta, proprio in quell’anno, ha trionfato. I due cantanti hanno portato il brano Non mi avete fatto niente.

Nel corso della sua carriera, ha partecipato alla Kermesse altre volte, ma non solo in questa veste. Fabrizio è stato ‘presente’ anche in veste di autore, nel 2012 con Sono solo parole, brano cantato da Noemi e nel 2016 con Finalmente piove, cantato da Valerio Scanu. I suoi esordi risalgono al 1996, anno in cui ha anche pubblicato il primo singolo Per tutta un’altra destinazione. Ma sapete qual è stata la sua prima volta al Festival di Sanremo? Da allora sono passati tanti anni.

Fabrizio Moro partecipa per la prima volta alla kermesse nel 2000 nella sezione Giovani con il brano Un giorno senza fine con il quale si è classificato tredicesimo. La seconda partecipazione l’ha visto trionfare nel 2007 nella categoria Giovani con il brano Pensa, dedicato alle vittime della mafia, vincendo la manifestazione e aggiudicandosi anche il Premio Mia Martini della Critica.