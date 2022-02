La vita privata di Fabrizio Moro: chi è l’ex compagna, madre dei suoi figli

Non tutti conoscono a fondo la vita privata di Fabrizio Moro: scopriamo chi è la sua ex compagna, nonché madre dei suoi figli.

Manca pochissimo alla seconda serata di Sanremo 2022! Tra qualche ora, Amadeus sarà in diretta dal palco dell’Ariston. E sarà la colonna portante di uno spettacolo pazzesco.

Sono davvero tantissimi e tutti incredibili gli artisti che si esibiranno sul palco di Sanremo nel corso della sua seconda serata. Tra questi, c’è anche lui: Fabrizio Moro. Amatissimo cantante e vincitore del Festival nel 2018 insieme ad Ermal Meta, la voce romana sarà il protagonista di un’esibizione davvero da brividi. Sarà lui il vincitore di questa settantaduesima dell’evento musicale? Al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa, cerchiamo di capire qualche cosa in più su di lui? Al di là della sfera musicale e lavorativa, che è nota a tutti, cosa sappiamo sulla sua vita privata? A quanto pare, sembrerebbe che adesso il buon Moro sia single. Prima di esserlo, però, ha avuto una relazione piuttosto lunga con una giovanissima ragazza. Ed è anche diventato padre di due bambini. Scopriamo qualche cosa in più sulla sua ex compagna e madre dei suoi figli.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Fabrizio Moro?

Seppure Fabrizio Moro sia a tutti gli effetti un amatissimo personaggio pubblico, ha sempre preferito preservare la sua sfera sentimentale e, quindi, privata. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe essere single. In passato, però, il cantante romano è stato legato per tantissimi anni ad un’unica donna. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Circa due anni fa, come dichiarato dal diretto interessato a TV sorrisi e canzoni, Fabrizio Moro ha svelato la fine della sua storia d’amore con la sua fidanzata ‘storica’. Lei si chiama Giada Domenicone. E ad oggi, da quanto si legge dal web, è uno stimato ed apprezzato architetto romano. I due, a quanto pare, sarebbero stati insieme tantissimi anni. E dalla loro relazione sono nati anche due figli. Stiamo parlando di Libero, nato nel 2009, e la piccola Anita, nata nel 2013. Non sappiamo per quale motivo i due abbiano scelto di dirsi addio dopo anni, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: saranno sempre legati dai loro due bambini.

Conoscevate questo aspetto della vita privata di Fabrizio Moro?