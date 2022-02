GF Vip, Kabir Bedi parla senza mezzi termini: “E’ una storia di due ipocriti e una donna ferita”

GF Vip, Kabir Bedi fa un chiaro punto della situazione che ha visto e demolisce la coppia: “Questa è una storia di due iprocriti…”

Al GF Vip non si fa altro che parlare della storia tra Alex Belli e Delia Duran, e ovviamente di quanto successo tra l’uomo e Soleil Sorge all’interno della casa. Nei mesi scorsi questo rapporto ha creato un forte caos, sono apparsi così complici che molti hanno pensato non si trattasse di una semplice amicizia.

Anzi, Soleil, nelle recenti puntate, ha rivelato che Alex le ha confessato sotto le coperte di amarla. Parole che hanno spiazzato Delia. La donna ha detto di non essere a conoscenza di questi ‘dettagli’. I concorrenti in casa, però, iniziano a sentire il peso di questa dinamica, dato che nella diretta, dall’inizio del reality, si parla sempre di questa situazione. Forse, uno dei pochi che ancora si doveva esprimere al riguardo è Kabir Bedi. Ma dopo aver studiato e visto bene la situazione, ha messo in chiaro il suo pensiero, senza usare mezzi termini.

Leggi anche GF Vip, scoppia il caos tra Alessandro e Delia durante la pubblicità: “Falsa, sai pure te che hai fatto sto teatrino”

GF Vip, Kabir Bedi fa un chiaro punto della situazione: “Questa è una storia di due ipocriti”

Kabir Bedi è entrato nel mese di dicembre al GF Vip. In poco tempo è riuscito a farsi amare dal pubblico, tanto che, quando è andato in nomination, si è salvato per primo, risultando il preferito.

Leggi anche Kabir Bedi, retroscena inedito: l’ha chiesto al GF Vip prima di entrare

Proprio il concorrente, ancora doveva esprimersi su quanto successo tra Alex Belli e Soleil e tra Alex e sua moglie Delia. Forse, l’attore ha aspettato per mettere insieme i pezzi e capire bene la situazione. Sta di fatto che, dopo la puntata di lunedì, sembra adesso avere le idee chiare. In un confessionale mandato in onda nelle ultime ore, ha detto chiaramente cosa pensa.

Kabir ha detto: “Questa storia di Soleil, Alex e Delia, è una storia di due ipocriti e una donna confusa, ferita, che finalmente ha preso una posizione, ha preso la sua indipendenza”. Queste sono le parole esatte del concorrente, che sembrerebbe aver definito Alex e Soleil due ipocriti, e Delia una donna ferita, che dopo aver tanto sopportato la situazione, ha finalmente preso una posizione.