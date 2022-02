Avete mai visto la figlia di Iva Zanicchi? Si chiama Michela: la somiglianza tra madre e figlia è davvero impressionante, eccola.

A distanza di qualche ora dalla puntata d’esordio di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, è arrivato il momento che tutti noi aspettavamo: il ritorno di Iva Zanicchi sul palco dell’Ariston. Insieme a tantissimi altri grandi nomi della musica italiana, anche l’amata l’aquila di Ligonchio è tra i big di questo Sanremo.

Saranno tantissimi e straordinari i cantanti che si esibiranno questa sera sul palco di Sanremo 2022. Non stiamo parlando soltanto di Emma Marrone, Fabrizio Moro, Elisa e tanti altri ancora, ma anche dei giovanissimi artisti emergenti di questi ultimi mesi ed di lei: Iva Zanicchi. Ritornata sul palco dell’Ariston a distanza di diversi anni, l’amatissima cantante è pronta a regalare al suo amatissimo pubblico uno spettacolo impressionante. Nel frattempo, però, siete curiosi di vedere sua figlia? Sappiamo benissimo che, ad oggi, la bella Zanicchi è felicemente innamorata del suo Fausto Pinna dal 1986. Prima di lui, però, Iva è stata sposata con Antonio Ansoldi. E da questo matrimonio è nata anche una splendida bambina, oggi una donna straordinaria. Voi, però, l’avete mai vista? La loro somiglianza è impressionante.

Iva Zanicchi, sua figlia Michela è la sua fotocopia: l’avete mai vista?

Forse non tutti lo sanno, ma Iva Zanicchi, prima di conoscere e di innamorarsi del suo Fausto Pinna, ha avuto un matrimonio naufragato alle spalle. Convolata a nozze nel 1967 con Antonio Ansoldi, l’Aquila di Ligonchio ha divorziato da lui circa 10 anni dal suo ‘si’. Ed è diventata madre nello stesso anno in cui si è sposata. Dal suo matrimonio con il buon Ansoldi, infatti, è nata Michela, la sua unica figlia.

Quello che vi chiediamo è: avete mai visto la figlia di Iva Zanicchi? Nel corso di una sua recentissima intervista a Verissimo, prima ancora che la cantante partisse per Sanremo, Michela ha voluto mandare un videomessaggio alla sua mamma, facendole un grande in bocca al lupo, e noi non abbiamo potuto fare a meno di notare l’enorme somiglianza che c’è tra di loro. Eccola qui:

Sono davvero due gocce d’acqua, vero? Facciamo un grandissimo in bocca al lupo ad Iva Zanicchi per questo suo Sanremo.