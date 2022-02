Lutto nel mondo del cinema, si è spento a 31 anni: si indaga sulla sua morte

Il mondo del cinema è a lutto, l’attore si è spento a soli 31 anni: la polizia sta indagando sulla sua morte, notizia sconvolgente

L’annuncio ha letteralmente sconvolto l’ambiente. Nessuno si sarebbe mai aspettato di ricevere una notizia del genere. In questo momento possiamo solo immaginare il dolore provato dalla famiglia della giovane vittima. L’attore è morto a soli 31 anni. Sulla sua scomparsa sta indagando la polizia.

Lutto nel mondo del cinema: la morte dell’attore sconvolge tutti

Il mondo del cinema sconvolto dalla terribile notizia giunta poco fa. L’attore è morto a soli 31 anni. Nessuno si sarebbe aspettato un simile annuncio. Era ancora giovane e ne aveva di strada da fare. La vita, invece, ha deciso di voltargli le spalle. La notizia ha letteralmente sconvolto l’ambiente. Da molti, infatti, era amato e stimato. Anche il pubblico aveva avuto modo di apprezzarlo durante le sue migliori interpretazioni.

Sulla sua morte sta indagando la polizia. L’attore, infatti, è stato trovato privo di vita in un luogo insolito e pare sia morto per un colpo di arma da fuoco. Al momento, però, non sappiamo ancora se si è trattato di suicidio o di omicidio. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente nuovi aggiornamenti sul caso. Nel frattempo il cinema piange la sua terribile scomparsa.

L’attore morto all’improvviso all’età di 31 anni è Moses J Moseley, divenuto famoso per aver recitato nella serie di successo “The Walking Dead”, nella quale ha interpretato il ruolo di uno degli zombi di Michonne. La sua scomparsa è avvolta nel mistero. Un membro della famiglia dell’attore avrebbe riferito a TMZ che il giovane è stato trovato nell’area del ponte di Hudson a Stockbridge, in Georgia. I familiari hanno presentato la denuncia perchè non riuscivano da giorni a mettersi in contatto con Moses.

La causa della morte sarebbe riconducibile a ferita d’arma da fuoco. Le forze dell’ordine, però, stanno indagando per cercare di capire se sia stato suicidio o omicidio e soprattutto come sia finito il corpo dell’attore in quella zona.