"Mi sentivo impotente": Raoul Bova, il tragico momento vissuto qualche anno fa dal noto attore; racconto da brividi.

È stato uno dei super ospiti della prima serata di Sanremo 2022. Parliamo di Raoul Bova, che con grande gioia per i telespettatori di Don Matteo, ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alla tredicesima edizione della serie, nel ruolo di Don Massimo. L’ennesima grande avventura per l’attore romano, uno dei più amati del nostro Paese. Dei suoi film e della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma non tutti conoscono un doloroso retroscena del suo passato.

Un momento davvero drammatico, che Raoul ha dovuto affrontare appena qualche anno fa. A raccontare i dettagli fu proprio lui, ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo nel 2017. In seguito le sue parole.

Raoul Bova, il racconto di un tragico momento vissuto qualche anno fa: “Sono quei momenti in cui ti senti impotente”

“Sono quei momenti in cui ti senti impotente, non sai che fare e hai il terrore di perdere le persone che ami”. Con queste parole, Raoul Bova ha parlato di un momento davvero drammatico vissuto qualche anno fa. Nel salotto di Maurizio Costanzo, a L’Intervista nel 2017, l’attore ha raccontato quanto è successo proprio durante il terribile attentato al Bataclan a Parigi: “Loro erano lì, le telefonate in diretta di Chiara e dei ragazzi che non sapevano dove andare…Sono quei momenti in cui ti senti impotente“. L’ex moglie di Raoul, Chiara Giordano, e i loro figli, infatti, si trovavano proprio nella capitale francese, a due passi dal luogo della tragedia. “Ricordo quella notte chiamai chiunque per tentare di farli tornare in qualche modo, dal Papa all’ultimo amico”, ha dichiara l’attore, che non ha trattenuto le lacrime ricordando quei momenti di terrore.

Don Matteo 13, quando inizia e curiosità

Come annunciato, Don Massimo sarà la grande novità della prossima stagione della serie tv Rai: Bova interpreterà il nuovo parroco della Parrocchia di Spoleto. Ma, nei primi episodi, il pubblico troverà ancora Terence Hill nei panni di Don Matteo. Ma quando partiranno i nuovi episodi? Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni la serie inizierà il 10 marzo. Voi la seguirete?