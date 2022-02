Sangiovanni, qual è il suo vero nome e perchè si chiama così

Sangiovanni è tra i big del Festival di Sanremo: sapete qual è il suo vero nome e perchè si chiama così?

Il 4 dicembre 2021, Amadeus ha annunciato la partecipazione di Sangiovanni alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Il giovane cantante porta il brano dal titolo Farfalle.

E’ diventato noto nell’ultimo anno, grazie ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha partecipato alla ventunesima edizione del talent show. Nel programma è riuscito ad arrivare fino alla fine, ma in finalissima a trionfare è stata Giulia Stabile, la sua fidanzata. E’ tra gli artisti più amati dai giovani. I suoi brani hanno scalato le classifiche musicali. Malibù è stato ascoltatissimo, tanto da risultare il brano di maggior successo del 2021 secondo la FIMI, oltre ad essere stato quello più ascoltato in Italia sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto dell’anno su VEVO.

Forse non tutti lo sanno, ma Sangiovanni non è il suo vero nome: sapete qual è e per quale motivo ha scelto di chiamarsi così?

Qual è il vero nome di Sangiovanni e perchè si chiama così: c’è un ‘motivo’ dietro

L’abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi soltanto l’anno scorso. Sangiovanni ha partecipato alla ventesima edizione del talent. E’ arrivato in finalissima e si è posizionato al secondo posto, dietro la sua fidanzata, la vincitrice Giulia Stabile.

Già ai tempi della scuola, i singoli pubblicati avevano ottenuto un successo incredibile, ma appena fuori dal talent, i suoi brani hanno continuato a spopolare. Malibù, secondo la FMI è il brano di maggior successo del 2021, oltre ad aver conquistato altri record. Anche il giovane artista è tra i big del Festival di Sanremo 2022 e porta il brano Farfalle. Ma sapete che Sangiovanni, non è il suo vero nome? E soprattutto, conoscete il motivo di questa scelta?

Il vero nome di Sangiovanni è in realtà Giovanni Pietro Damian. Durante la prima puntata di Amici 20, a spiegare il perchè il cantante si chiami così è stata la stessa Maria De Filippi, poi confermato più volte da lui. Il significato deriva dal suo nome, Giovanni, a cui ha aggiunto ‘san’ perché gli hanno sempre detto che non sembra un santo e non ha la faccia da bravo ragazzo. L’ex concorrente di Amici ha scelto questo nome d’arte, Sangiovanni, per tale motivo.