Sanremo 2022, Fiorello ed il retroscena inedito sul padre di Matteo Berrettini: chi l’avrebbe mai immaginato!

Mattatore assoluto della prima puntata del Festival di Sanremo, Fiorello ha rivelato un retroscena inaspettato sul papà di Matteo Berrettini.

Un esordio ‘col botto’ quello andato in onda ieri sera per Amadeus e il suo 72esimo Festival della canzone italiana. La prima puntata ha visto protagonisti oltre a 12 dei cantanti in gara, anche ospiti strepitosi come ad esempio gli amatissimi Maneskin, vincitori della scorsa edizione.

Attesissimi anche altri personaggi del mondo dello spettacolo come Nino Frassica e Raoul Bova che insieme hanno presentato la 13esima stagione di Don Matteo, in cui non ritroveremo Terence Hill.

Anche il mondo dello sport ha avuto il suo rappresentante nella serata iniziale della kermesse 2022. Parliamo di Matteo Berrettini, 25enne campione di tennis, unico italiano ad aver partecipato alla finale di Wimbledon. Anche suo fratello Jacopo è un atleta in tale disciplina.

La presenza di Matteo sul palco del Teatro Ariston ha portato una rivelazione inaspettata da parte di Fiorello che nessuno avrebbe mai immaginato.

Fiorello racconta a Sanremo un aneddoto sul padre di Matteo Berrettini: nessuno lo poteva immaginare

In sala era presente anche il resto della famiglia dell’atleta: mamma, papà e fratello. Non tutti sanno che anche il padre di Matteo ha giocato a tennis ed evidentemente ha trasmesso questa passione ad entrambi i figli.

Anche durante lo spazio dedicato a Berrettini, Fiorello non ha perso l’occasione di far divertire il pubblico con le sue esilaranti gag. Stavolta però il comico siciliano ha stupito tutti raccontando qualcosa di davvero inedito.

“C’è una storia particolare che ci lega. Io quando lo vidi giocare per la prima volta dissi: ‘Ah guarda, Matteo Berrettini, incredibile’. Io una volta facevo l’animatore nei villaggi. Ci lavorava un ragazzo che faceva il maestro di tennis e anche lui si chiamava Berrettini. Ma non c’entra niente con lui. Lui era biondo con gli occhi azzurri. Lui è moro… E invece era il papà. Ho lavorato con il papà, Luca”, ha detto a sorpresa.

Durante la sua esperienza come animatore nei villaggi turistici, Fiorello ha quindi lavorato insieme al papà del campione che oggi tutti amiamo.

Anche a voi ha sorpreso questa rivelazione?