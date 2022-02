Sanremo 2022, perché Ana Mena può partecipare anche se è straniera: cosa dice il regolamento

La partecipazione di Ana Mena al Festival di Sanremo ha fatto discutere, ma è vero che i cantanti stranieri non possono gareggiare?

Non c’è Festival di Sanremo senza polemiche: quest’anno a far storcere il naso a qualcuno è stata l’ammissione della cantante spagnola Ana Mena alla gara conosciuta come una manifestazione riservata alla canzone italiana.

Contro questa scelta aveva polemizzato ad esempio Francesco Monte: “Ma cosa ci sta? Siete Seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento”, aveva tuonato via social l’ex tronista di Uomini e Donne, escluso dalla gara.

L’artista spagnola che ha collaborato con Rocco Hunt e Fred De Palma al fortunatissimo brano estivo A un passo dalla luna, ha dimostrato di amare molto la musica italiana anche quando nei mesi scorsi ha voluto proporre la versione in spagnolo di Musica leggerissima, grandissimo successo della scorsa edizione del Festival.

Alle critiche però ha risposto Amadeus: il conduttore ha chiarito alcuni punti del regolamento che, in effetti, non vieta assolutamente la partecipazione di artisti stranieri alla kermesse canora. Vediamo perché.

Sanremo 2022, Amadeus fa chiarezza sulla presenza in gara della spagnola Ana Mena

Il conduttore ha spiegato che non esiste nessun impedimento alla partecipazione di un artista non italiano secondo il regolamento.

Questo infatti stabilisce: “Gli Artisti con le relative canzoni nuove che parteciperanno alla competizione saranno scelti ed invitati -, sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali – dal Direttore Artistico”.

Non viene assolutamente menzionata la nazionalità dei Big, perciò non è stato violato nessun divieto. L’organizzatore del Festival ha anche ricordato casi simili precedenti: “Canta in italiano. Non è il primo caso, in passato Luis Miguel nel ’85, Lola Ponce vinse nel 2008. Siamo contenti che una cantante spagnola di successo omaggi la musica italiana, ovviamente a Sanremo con una canzone italiana”.

A voi è piaciuta la canzone di Ana Mena, Duecentomila ore?