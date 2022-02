Mercoledì 2 Febbraio andrà in onda la seconda serata di Sanremo 2022, ma qual è la scaletta? Ecco gli ospiti, la co-conduttrice i big in gara.

Davvero incredibile la prima puntata di Sanremo 2022, vero? Reggetevi forte: ne è in arrivo un’altra ancora più sorprendente!

Poco prima della 21:00 di questa sera, Amadeus sarà in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo e sarà al timone della seconda serata del Festival. Ricco di ospiti, di esibizioni e di musica, questo secondo appuntamento con l’evento musicale più famoso ed importante nostrano sarà piuttosto imperdibile. Quello che, però, si chiedono tutti è: come sarà strutturata la scaletta? Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, gli orari di inizio e di fine sono stati già stabiliti e non si può andare affatto oltre. Pertanto, a cosa assisteremo stasera? Scopriamo insieme, quindi, chi sono gli ospiti di stasera, chi affiancherà Amadeus dopo Ornella Muti e, soprattutto, chi sono i Big in gara.

Scaletta seconda serata Sanremo 2022: ospiti e co-conduttrice

Se anche voi siete desiderosi di scoprire cosa accadrà nel corso della seconda serata di Sanremo 2022, cosa prevede la sua scaletta e molto altro ancora, siete proprio nell’articolo giusto. Non soltanto, quindi, vi diremo chi sono i Big in gara che si esibiranno questa sera, ma anche quali sono gli ospiti e chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston. Siete pronti? Procediamo con ordine!

A distanza di qualche ora dalla splendida e magnifica co-conduzione di Ornella Muti, Amadeus sarà affiancato dalla splendida Lorena Cesarini. Nata in Senegal nel 1987, si trasferisce da piccolissima a Roma insieme alla sua famiglia. Ed inizia a studiare molto presto recitazione. E, ad oggi, è amatissima. Tanti, infatti, sono i ruoli degni di nota. Impossibile dimenticarla nella serie tv ‘Suburra’, ma anche nel film di Leonardo Pieraccioni ‘Il professore Cenerentolo’ e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, tenetevi forte: ci sono dei nomi bomba! Qualche ora fa, infatti, abbiamo assistito al ritorno de I Maneskin. E alla forza dei Meduza. Stasera, invece, sul palco ci saranno: Laura Pausini, icona della musica italiana, Fiorello, pronto a regalarci della sane e grosse risate, Checco Zalone ed Ermal Meta a bordo della Costa Toscana.

Chi sono i Big in gara

Dopo la prima serata d’esordio, stasera si esibiranno gli altri 13 Big in gara. Chi sono? Scopriamoli insieme:

Fate attenzione: i nomi sopraelencati non sono affatto in ordine di uscita. Fino a questo momento, infatti, non è stato ancora reso noto come saranno distribuite le esibizioni di ciascuna cantante. In attesa di saperlo, vi riproponiamo la classifica della prima serata.

Sia per la prima che per la seconda serata, a votare è stata la sala stampa. Ed è per essa che, quindi, Mahmood e Blanco hanno meritato il primo posto. Cosa accadrà stasera? Staremo a vedere!