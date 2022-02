Amadeus e Sangiovanni sul palco dell’Ariston: “Fantasanremo e Papalina”, ma cosa significa?

“Fantasanremo e Papalina”, questo esclamano Amadeus e Sangiovanni sul palco dell’Ariston, ma cosa significa? In molti se lo chiedono.

In molti se lo chiedono: cosa significa FantaSanremo e Papalina? In attesa di scoprire cosa succederà nel corso di questa terza puntata del Festival, anche se vi abbiamo già raccontato gli ospiti e la co-conduttrice di questa sera, c’è una domanda che tutti gli italiani si stanno ponendo. Procediamo, però, con ordine.

I primi a lanciare questo ‘trend’ sul palco di Sanremo, sono stati proprio loro: Gianni Morandi e Michele Bravi. Entrambi, appena terminata la loro esibizione, hanno esclamato davanti a tutti: “Fantasanremo!”. A seguirli, nel corso della seconda serata di Mercoledì 2 Febbraio, sono stati: Sangiovanni, che ha invitato anche il conduttore a pronunciare queste parole insieme a lui, Aka7even, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni e Donatella Rettore. Quello che, però, in molti si chiedono è: cosa significa esattamente? Forse non tutti lo sanno, ma parole come ‘fantasanremo’, ‘papalina’ e ‘un saluto a zia Mara’ hanno un significato specifico. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Leggi anche –> Sanremo, quanto guadagnano i direttori d’orchestra e i musicisti: spunta la cifra

Cosa significa Fantasanremo e Papalina? Non tutti lo sanno

Appena terminata la sua incredibile esibizione sulle note di ‘Farfalle’, che tra l’altro ha sancito alla grande il suo esordio sul palco di Sanremo, Sangiovanni si è avvicinato all’orecchio di Amadeus. E, sussurandogli qualcosa, lo ha invitato a pronunciare due semplicissime parole: “Fantasanremo e Papalina”. Un momento davvero divertente, ma che ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta. Cosa significa esattamente?

Leggi anche –> Sanremo 2023, chi sarà il conduttore: Amadeus rompe ufficialmente il silenzio

Forse non tutti lo sanno, ma – in contemporanea alla gara – milioni di italiani stanno giocando ad un gioco intitolo Fantasanremo. Avete presente il classico Fantacalcio? Ebbene. È la stessa cosa! Soltanto che i protagonisti sono proprio i Big in gara all’Ariston. Come funziona? Da quanto si apprende, sembrerebbe che ciascun partecipante ha una squadra di 5 artisti, acquistati con 100 baudi a disposizione. E che ognuno di loro guadagnerebbe 50 punti bonus se esclama sul palco di Sanremo la parola ‘papalina’; 25 punti se, invece, esclama ‘fantasanremo’ ed, infine, 10 se esclama la medesima parola in occasione di interviste, ospitate e annunci social. Ad organizzare questo gioco, da quanto si legge, sarebbe stato un gruppo appassionato di Sanremo situato nelle Marche.

Un’idea davvero geniale, non c’è che dire, ma chi vincerà secondo voi?