“Brividi” di Mahmood e Blanco: qual è il significato della canzone di Sanremo 2022

Qual è il significato di ‘Brividi’, la canzone di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022.

Il Festival di Sanremo 2022 è iniziato martedì 1 febbraio e ci accompagna per cinque serate, fino al 5 febbraio. Nella prima e seconda serata i big in gara sono stati divisi, mentre in questa terza serata avremo modi di ascoltare tutti i brani dei ‘protagonisti’.

Tra i papabili vincitori e tra i favoriti della kermesse, ci sono Mahmood e Blanco: i due cantanti hanno portato il brano dal titolo ‘Brividi‘. Sono arrivati sul palco dell’Ariston nella prima serata e hanno lasciato il pubblico senza parole. Un brano che è arrivato diritto al cuore accompagnato da un’interpretazione davvero da ‘brividi’. Due voci unite che hanno formato un’unica forte melodia. Ma cosa significa il testo della canzone ‘Brividi‘? Scopriamolo insieme.

Leggi anche Sanremo 2022, chi è Blanco: che genere è la sua musica, quanti anni ha, dov’è nato, Instagram e fidanzata

“Brividi”, qual è il significato della canzone di Mahmood e Blanco

Mahmood e Blanco partecipano al Festival di Sanremo 2022 con il brano dal titolo ‘Brividi‘. Abbiamo avuto l’onore di ascoltarli nella prima serata e le emozioni sono state senza fine. L’unione di due voci che hanno creato un sodalizio perfetto e un’interpretazione così forte che ha colpito il pubblico.

Leggi anche Sanremo 2022, chi è Mahmood: quando e dove è nato, Instagram, vita privata, genitori e perché si chiama così

Nella prima classifica provvisoria fatta dalla sala stampa si sono posizionati al primo posto, mentre nella seconda, quella generale, sempre fatta dalla sala stampa e che vede tutti gli artisti, sono al momento al secondo posto, dietro Elisa. Ma tutto potrebbe cambiare, perchè mancano in aggiunta il voto del pubblico e il voto della giuria demoscopica. Ma cosa significa il teso Brividi?

Nel corso di un’intervista per Rai Play i due ha raccontato: “Il titolo della nostra canzone è Brividi, ed è una canzone nata perché ci siamo beccati quasi per caso. Abbiamo iniziato con il ritornello e poi l’abbiamo finita tre mesi dopo, dopo le vacanze estive.” Al magazine Tv Sorrisi e Canzoni hanno inoltre detto: “Abbiamo iniziato con delle strofe, cambiato il ritmo, modificato altre strofe… Il testo parte da un sogno e racconta il problema di voler dare tutto in amore, troppo, fino a sentirsi sbagliati. La canzone parla di qualcosa che si fa fatica a dire, è stata un punto d’incontro perchè veniamo da due storie diverse e due esperienze di vita diverse”. Queste sono le parole dei due artisti, due mondi diversi che si uniscono in una sola canzone.