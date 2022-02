Cesare Cremonini, sapete il significato del brano “Marmellata 25”: è stato proprio lui a spiegarlo

Chi sa qual è il significato del brano “Marmellata 25” di Cesare Cremonini? È stato proprio il famoso artista a spiegarlo

È sicuramente uno dei brani più amati dagli italiani. Molti però la cantano senza sapere cosa significa realmente. È stato proprio il famoso artista a spiegare il suo significato. Per chi non lo conoscesse, ve lo riportiamo di seguito. Leggete l’articolo fino alla fine se siete curiosi di saperlo.

LEGGI ANCHE: Cesare Cremonini, doloroso retroscena sul suo passato: la rivelazione mai raccontata prima

Qual è il significato del brano “Marmellata 25” di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini è nato a Bologna il 27 marzo 1980, ha 41 anni ed è uno dei cantautori più famosi della scena musicale italiana. È stato frontman del gruppo “Lùnapop“, con il quale ha avuto un enorme successo, soprattutto con l’album “…Squérez?”, che ha venduto oltre un milione e mezzo di copie.

Il gruppo si è sciolto definitivamente nel 2002 e da quel momento Cremonini ha iniziato la carriera da solista, riscuotendo lo stesso successo. Ha pubblicato sette album in studio, due dal vivo e tre raccolte. Nel corso degli anni si è consolidato come uno dei migliori artisti della scena italiana.

LEGGI ANCHE: Cremonini nella bufera: “Ho cambiato nome alla colf in onore della mia terra”

Tra i suoi brani celebri ricordiamo sicuramente “Marmellata 25“, primo estratto dal suo secondo album “Maggese“. Il brano è uno dei cavalli di battaglia di Cremonini ed è apprezzato anche dal calciatore Roberto Baggio, il cui nome è citato nel testo. Durante i concerti, il cantante è solito lasciare in sospeso l’ultimo verso della canzone per lasciarlo cantare al pubblico.

LEGGI ANCHE: Cesare Cremonini sbalordisce i fan: “Abbiamo appena cominciato”

Molti la cantano, la sanno a memoria, ma magari non sanno qual è il significato insito del brano. È stato proprio il cantautore bolognese a spiegarlo. Rispondendo alle domande dei suoi fan, infatti, Cremonini ha dichiarato che la canzone è stata scritta nei primi anni 2000, a notte fonda, in un momento di sconforto per l’improvviso abbandono da parte della sua fidanzata di allora. Tale circostanza lo fece ritrovare da solo nella casa ancora piena dei suoi effetti personali.

Nell’interpretazione data dal cantante, il testo racconta la “fine dell’innocenza”. In questo senso, l’aver mangiato la marmellata rappresenta la “violazione” del patto con la ragazza e quindi il superamento della condizione precedente, ovvero la ritrovata felicità nello stare da soli e quindi la fine effettiva del rapporto e la crescita personale.