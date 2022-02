Chi sono i genitori di Michele Bravi: i loro nomi e che cosa fanno nella vita

Vi siete mai chiesti chi siano i genitori di Michele Bravi? Scopriamo insieme i loro nomi e che cosa fanno nella vita.

C’è anche lui quest’anno sul palco di Sanremo 2022! Stiamo parlando proprio di Michele Bravi! A distanza di anni dalla sua partecipazione col brano ‘Il diario degli errori’, l’amatissimo cantante è ritornato al Festival come concorrente. Ed ha, sin da subito, fatto impazzire tutti.

Nato a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 19 Dicembre del 1994, Michele Bravi scopre di avere la passione per la musica sin da piccolo. È soltanto un bambino, infatti, che inizia a cantare nel coro della sua città ed inizia anche a studiare chitarra e pianoforte. L’anno della svolta arriva nel 2013. Poco più diciannovenne, infatti, il buon Bravi prende parte all’edizione di quell’anno di X-Factor. E, capitanato dal mitico Morgan, riesce ad ottenere la vittoria. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Notato da Tiziano Ferro, che scrive per lui il singolo che lo porta alla vittoria, il giovane Michele cavalca l’onda del successo. In questa scalata, però, il cantante non è mai da solo. A dargli manforte e sostegno, ci sono proprio loro: i suoi genitori. A tal proposito, cosa sappiamo su di loro?

Chi sono i genitori di Michele Bravi?

In attesa di poterlo vedere nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, scopriamo qualche cosa in più su Michele Bravi. Dal punto di vista professionale, come dicevamo precedentemente, sappiamo davvero ogni cosa. Seppure sia giovanissimo, infatti, il cantante di Città di Castello vanta di un successo impressionante e di una carriera superlativa. Se, però, vi chiedessimo se sapete qualche cosa in più sui suoi genitori, ci sapreste dare una risposta? Se siete curiosi, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Con i suoi genitori, da quanto si apprende dal web, Michele Bravi ha un rapporto davvero speciale. Di chi parliamo? Ebbene. La mamma del cantante si chiama Giovanna. E, purtroppo, non sappiamo che lavoro svolga. A differenza, invece, di suo padre. Lui si chiama Stefano. E, come si legge dal web, è un rinomato oncologo di Città di Castello.

È proprio su di loro che Michele Bravi ha sempre contato. E che, senza alcun dubbio, rappresentano per lui la chiave del suo successo.