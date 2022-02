Sono trascorsi 14 anni da quando Giusy Ferreri ha partecipato ad X-Factor, ma com’è cambiata in questi anni? Impressionante!

Tra i tantissimi volti che stanno rendendo unica questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, c’è anche lei: Giusy Ferreri! A distanza di 8 anni dalla sua ultima partecipazione all’evento musicale italiano, la cantante è ritornata ad esibirsi sull’agognatissimo palco dell’Ariston.

Ad oggi, Giusy Ferreri è una cantante amatissima. E a distanza di anni dal suo esordio, continua a cavalcare l’onda del successo. Ricordate, però, i suoi esordi? Era esattamente il 2008 quando, per la prima volta in assoluto, la Ferreri prendeva parte alla primissima edizione di X-Factor e conquistava tutti con la sua voce. All’epoca della partecipazione, come ricorderete, la Ferreri era davvero giovanissima. E, seppure non sia riuscita a conquistarsi il titolo di vincitrice, il suo successo è stato spietato sin da subito. Quello che, però, oggi vi chiediamo è: com’è cambiata in tutti questi anni? Sono trascorsi esattamente 14 anni dal suo debutto sul palco di X-Factor, ma com’era? Siamo riusciti a rintracciare un video che ce la mostra proprio in quel periodo. Vi assicuriamo: resterete davvero impressionati quando vedrete il cambiamento! Eccola qui.

Giusy Ferreri, da X-Factor ad oggi: com’è cambiata? Stenterete a crederci

Era esattamente il 2008 quando, come dicevamo precedentemente, Giusy Ferreri prendeva parte alla prima edizione di X-Factor. E, capitanata da Simona Ventura, cavalcava l’onda del successo. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 14 anni. E, ad oggi, la cantante continua ad essere amatissima. E tra le voci più amate del panorama musicale nostrano. Quello che adesso vogliamo sapere è: com’è cambiata dai suoi esordi ad oggi?

Siamo riusciti a rintracciare un video di Giusy Ferreri che ci mostra l’amatissima cantante proprio nel corso di una puntata di X-Factor. E siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo visto coi nostri stessi occhi il cambiamento della cantante. Nonostante all’epoca della sua partecipazione al talent fosse giovanissima e siano trascorsi anni da quel momento, la bella Ferreri non è affatto cambiata nel corso degli anni. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Davvero incredibile: Giusy Ferreri è sempre identica. Siete d’accordo?