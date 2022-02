Tutti hanno notato che Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali da sole: ma per quale motivo?

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2022, Dargen D’Amico si è esibito portando il brano Dove si balla. E’ stato un successo, tanto che, nella classifica della sala stampa, parliamo sempre della prima serata, è stato posizionato al terzo posto, dietro Mahmood con Blanco al primo e La rappresentante di lista al secondo.

Il suo vero nome è Jacopo D’Amico ed è un rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano. Sin da giovane partecipa a sfide di freestyle per le strade e nei locali di genere di Milano, con lo pseudonimo Corvo D’Argento e conosce poi Gué Pequeno e Jake La Furia. Con questi due grandi artisti fonda il gruppo Sacre Scuole. Dopo l’esperienza con la band, ha iniziato la carriera di solista. Questa è la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, ma in passato è stato ‘presente’ in qualità di autore dei brani Dieci di Annalisa e Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez. C’è un dettaglio in lui che tutti hanno notato, ovvero gli occhiali. Il rapper li porta sempre, in tutte le sue esibizioni, ma conoscete il motivo?

Dargen D’Amico indossa sempre gli occhiali da sole: svelato il motivo

Dargen D’Amico partecipa alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Dove si balla. Nella prima puntata, quando abbiamo ascoltato per la prima volta il singolo, le impressioni sono state tutte positive.

Anzi, il cantante nella classifica provvisoria stilata dalla sala stampa si era classificato al terzo posto. Prima di iniziare la carriera solista, ha fatto parte del gruppo Le Sacre Scuole, fondato insieme a Gue Pequeno e Jake La Furia. C’è un dettaglio che anche a Sanremo è stato subito notato: Dargen porta sempre gli occhiali da sole, non solo alla Kermesse si è presentato così, ma anche su instagram, negli scatti, questo accessorio c’è sempre. Ma sapete perchè li indossa sempre?

Sembrerebbe che i motivi siano due, in primo luogo gli dà molto fastidio la luce, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi. Ma utilizza gli occhiali anche come segno distintivo, un modo per riconoscerlo solo quando li porta e sembrerebbe che al momento, non abbia nessuna intenzione di mostrarsi senza.