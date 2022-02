David Beckham, “Victoria mangia le stesse cose da 25 anni”: in cosa consiste la dieta dell’ex Posh Spice

Ha stupito tutti la rivelazione di David Beckham su sua moglie Victoria: l’ex Spice Girl fa una dieta molto particolare da ben 25 anni!

Ha fatto scalpore la dichiarazione di David Beckham in un’intervista con il podcast River Café’s Table 4. Riguarda l’alimentazione di sua moglie Victoria Addams, oggi affermata stilista ma ancora volto indimenticabile delle Spice Girl nel cuore di tutti noi.

Leggi anche—–>>>Victoria Beckham, somiglianza impressionante con suo padre: la foto non lascia dubbi

Il campione del calcio inglese ha infatti svelato cosa mangia la donna che ha sposato nel lontano 1999 e dalla quale ha avuto quattro figli: Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e Harper Seven.

Essendo una delle donne più snelle del mondo dei Vip, non è difficile intuire che l’ex Posh Spice non sia di grande appetito, anzi ne aveva già parlato lei stessa in varie occasioni. In passato ha infatti ammesso di non mangiare mai cibi cotti in olio, burro o salse né tantomeno carne rossa o latticini. L’unica eccezione che si concede è una torta alla frutta il giorno del suo compleanno. Vediamo allora cosa mangia esattamente.

Cosa mangia Victoria Beckham da 25 anni: svelata la sua dieta

“Da quando l’ho incontrata, Victoria mangia solo pesce alla griglia e verdure al vapore e molto raramente si discosta da quello”, ha raccontato il marito dell’ex cantante non nascondendo qualche ‘lamentela’.

Leggi anche——->>>Avete mai visto la casa di Victoria e David Beckham? Comfort pazzeschi, non crederete ai vostri occhi

L’ex calciatore 46enne ha infatti confessato che gli piacerebbe di tanto in tanto gustare qualche piatto più elaborato: “Mangiare e bere mi emoziona parecchio e quando provo qualcosa di buono, voglio che lo assaggino tutti. Sfortunatamente però sono sposato con qualcuno che mangia la stessa cosa da 25 anni”.

La bella Victoria avrebbe fatto un’unica eccezione in tutti questi anni. E’ successo in una fase particolare della sua vita e a raccontarlo è proprio suo marito: “L’unica volta in cui ha assaggiato qualcosa che era nel mio piatto è stato quand’era incinta di Harper ed è stato fantastico. Quella è ancora oggi una delle mie serate preferite. Non ricordo cos’abbia mangiato, ma so che da allora non l’ha più fatto”.

Cosa ne pensate? Secondo voi è troppo rigido un regime alimentare del genere?