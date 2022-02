Donatella Rettore è tra le concorrenti di Sanremo 2022, ma cosa sappiamo su suo marito? Come si chiama, di che cosa si occupa e quanti anni ha.

È la vera e propria scoperta di questo Sanremo 2022, Donatella Rettore. In coppia con Ditonellapiaga, l’amatissima artista sta conquistando l’attenzione di tutto il pubblico dell’Ariston e quella da casa. E dimostra, puntata dopo puntata, di avere tutte le carte in regola per rivelarsi la vincitrice di questa settantaduesima edizione del Festival.

Tralasciando la sua carriera e consapevoli del fatto che Donatella Rettore vanta di un successo davvero impressionante, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Sappiamo benissimo che, da più di 40 anni, la splendida cantante è felicemente accompagna da un uomo stupendo, sposato nel 2005. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Seppure la Rettore sia davvero amatissimo, sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche informazione in più sull’uomo che le ha rubato il cuore. E che, ancora adesso, ne detiene le chiavi. Chi è, quindi, il marito di Donatella Rettore? E, soprattutto, come si sono conosciuti? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Sanremo 2022, Amadeus annuncia un nuovo ospite per domani: “Sarà un momento toccante”

Chi è il marito di Donatella Rettore? Come si chiama e come si conosciuti

Se di Donatella Rettore sappiamo davvero ogni cosa, lo stesso non possiamo dire di suo marito. Convolata a nozze nel 2005, sembrerebbe che il loro primo incontro sia avvenuto tantissimi anni. Entrambi, a quanto pare, si sarebbero incontrati ad un concerto di Alan Sorrenti. E da subito si sono piaciuti. Il destino, però, è stato piuttosto crudele con loro. Dopo essersi incontrati per la prima volta, infatti, il giovane è dovuto partire per la leva obbligatoria. E, soltanto quando è ritornato, ha avuto la possibilità di iniziare una splendida storia d’amore con Donatella Rettore.

Leggi anche –> Sanremo 2022, chi è Ditonellapiaga: età, quando e dove è nata, vero nome, Instagram e vita privata

Forse non tutti lo sanno, ma il marito di Donatella Rettore è proprio lui: Claudio Rego! Purtroppo, su di lui abbiamo pochissime informazioni. Nonostante sia al centro dell’attenzione di tutti, non sappiamo quando sia nato e, di conseguenza, non conosciamo la sua età. Quello che, però, possiamo dirvi è che un noto cantautore romano. Quindi, con sua moglie condivide la passione per la musica.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?