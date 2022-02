Drusilla Foer, conoscete la sua vita privata? Chi è l’ex marito

Drusilla Foer, conoscete la vita privata dell’eclettica artista? Scopriamo tutto su di lei, a partire da chi è l’ex marito

È stata scelta da Amadeus come una delle 5 conduttrici che lo affiancheranno durante il Festival di Sanremo. Conoscete la vita privata di questa particolare artista? Sapete chi è l’ex marito?

Drusilla Foer è un’artista conosciuta soprattutto grazie al mondo dei social. Cosmopolita ed eccentrica, ha avuto modo di farsi conoscere anche per essere stata nel 2017 una dei tre giudici a Strafactor, lo speciale di XFactor, accanto a Elio e Jake la Furia. Drusilla Foer in realtà nasce come Gianluca Gori, fotografo di origine toscana, che lentamente porta alla luce questo splendido alter ego pieno di energia ed eleganza. Un artista dalle mille sfaccettature, oltre ad essere una nobil donna è anche attrice, cantante, autrice e pittrice. Durante una vecchia intervista a Libero Quotidiano, aveva raccontato molti aneddoti sulla sua vita, tra cui anche la vita privata e il racconto del suo ex marito.

La vita privata e l’ex marito di Drusilla Foer

Il nome Drusilla Foer è stato scelto dall’artista in omaggio a una notte folle vissuta in America dai suoi nonni, sul battello chiamato proprio Drusilla, che ormai è diventato monumento storico. Il cognome Foer invece, è stato acquisito da Drusilla grazie all’ex marito, ormai scomparso. Drusilla è quindi vedova del belga Hervé Foer, discendente della nota famiglia Dufur.

Quello con Foer è stato il secondo matrimonio. Il primo è stato in giovane età con un uomo, che come lei stessa racconta nell’intervista: “Un texano orrendo, che poi mi ha tradito”. Il grande amore della sua vita è stato proprio il secondo marito. Ora la donna non ha un compagno, ma come ha spiegato, nella sua vita c’è una figura centrale che è molto importante per lei. Si tratta della sua affezionata domestica Ornella. Di questa donna ha raccontato che “Il mio unico lusso è Ornella, assunta anni fa come domestica ma divenuta figura centrale della mia vita. A lei devo tutta la solidità che posseggo”.

E voi conoscevate la vita privata e l’ex marito dell’eclettica artista Drusilla Foer?