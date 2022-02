GF Vip 6, la frase di Antonio Medugno non passa inosservata: squalifica in arrivo? Il web si interroga

Non è passata inosservata la frase pronunciata da Antonio Medugno al GF Vip: il web si interroga sulla possibilità di squalifica.

Sono passati alcuni giorni dall’ingresso dei due nuovi concorrenti del GF Vip 6, Antonio Medugno e Gianluca Costantino. La loro entrata sta già dando origine a a diverse dinamiche, come ad esempio quella della notte ‘scoppiettante’ di sabato scorso, in cui Delia Duran si è lasciata andare ad atteggiamenti un po’ più confidenziali del solito con Gianluca dando spunto ad un nuovo argomento per la puntata andata in onda lunedì.

Antonio Medugno, il concorrente più giovane originario di Napoli, ha da subito manifestato il suo interesse per Jessica Selassié che più volte in questi mesi ha lamentato la mancanza di una storia d’amore per lei nella casa di Cinecittà.

Dopo non essere stata contraccambiata da Alessandro Basciano, la principessa etiope sembra aver spostato il suo interesse su Barù. Quest’ultimo però, come ormai molti sapranno, risulta abbastanza restio ad instaurare un legame sentimentale all’interno del gioco. Ultimamente, ha ammesso che Jessica potrebbe piacergli ma ha confessato di sentirsi pressato dall’esterno affinché tra loro nasca qualcosa.

Proprio parlando con la Selassié, Antonio Medugno ha forse detto qualcosa di troppo a tal proposito, che potrebbe costargli la squalifica. Vediamo di cosa si tratta.

GF Vip, rischio squalifica per Antonio Medugno? Cosa ha detto il concorrente

Nelle ultime ore si sta parlando molto sul web di una rivelazione che il giovane concorrente non avrebbe dovuto fare a Jessica perché vietato dal regolamento. E’ noto infatti che i concorrenti entrati successivamente non possono portare nessuna informazione dall’esterno.

Il 23enne ha infatti svelato cosa pensa la gente fuori di una ipotetica ‘ship’ tra lei e Barù: “Siete considerati come una vera e propria coppia”, ha detto. La rete ovviamente non è rimasta indifferente all’accaduto e non sono pochi quelli che si chiedono quali saranno i provvedimenti che il Grande Fratello prenderà ora nei suoi confronti.

Voi cosa ne pensate? Il nuovo gieffino rischia grosso?