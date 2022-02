Indimenticabile tra gli imitatori del Bagaglino negli anni ’90: com’è oggi la vita di Manlio Dovì

Scopriamo che fine ha fatto uno degli imitatori più bravi del Bagaglino, Manlio Dovì: com’è diventato e a cosa si dedica oggi.

Sul palco del Salone Margherita stupiva il pubblico con la sua versatilità che gli permetteva di imitare i personaggi più disparati: insieme a Pippo Franco, Leo Gullotta, Oreste Lionello e tanti altri, Manlio Dovì ha fatto parte di una grande pagina della storia della televisione.

Nato a Palermo il 14 novembre del 1964, la sua vena artistica lo porta ben presto ad esibirsi in vari spettacoli ed a partecipare a varie trasmissioni in radio e tv locali.

Il suo innato talento gli permette di arrivare alla Rai di Palermo dove entra a far parte di vari programmi satirici. Notato dal grande Pippo Baudo nel 1986, Dovì debutta addirittura Fantastico, storico programma Rai.

Il grande successo arriva nel 1987 con la compagnia di Pierfrancesco Pingitore, il Bagaglino. Qui l’artista siciliano può esprimere tutte le sue doti di eccellente imitatore, vestendo i panni dei personaggi più noti di quell’epoca: Francesco Cossiga, Vittorio Sgarbi, Luca Giurato, Piero Fassino, Carlo d’Inghilterra e tantissimi altri.

Manlio Dovì oggi: com’è diventato e a cosa si dedica l’ex star del Bagaglino

Oggi Manlio Dovì continua a recitare a teatro: numerose le sue tournée con vari spettacoli in giro per la penisola come Spettacoloso, Facce ride show, Tale e quale showman, La stranissima coppia, solo per citarne alcuni.

Ha recitato sul grande schermo nel film La scomparsa di Patò, di Rocco Mortelliti, nel 2010 e anche in tv nel film Il commissario Nardone di Fabrizio Costa nel 2012 e nella mini serie tv Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo.

Molti ricorderanno, infine, a sua partecipazione a Tale e Quale Show nel 2016.

Oggi si può dire che non sia affatto cambiato neanche esteticamente. Noi ci auguriamo di ritrovarlo al più presto in qualche programma televisivo e voi?