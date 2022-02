Avete mai visto la casa di Iva Zanicchi in Brianza? Sui social spuntano alcuni dettagli: predomina l’eleganza, ne resterete davvero innamorati.

Tra vere e proprie pietre miliari della musica italiana ed artisti emergenti, questo Festival di Sanremo sta regalando delle emozioni davvero uniche ed irripetibili. D’altra parte, il suo direttore artistico l’aveva già ampiamente anticipato.

Tra i tantissimi artisti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston nel corso della settantaduesima edizione di Sanremo, vi è anche lei: Iva Zanicchi! L’amatissima artista italiana, infatti, ha preso parte al Festival di quest’anno insieme a tantissimi altri artisti di un certo calibro. E, come al suo solito, sta regalando uno spettacolo davvero impressionante. In attesa di poterla vedere nuovamente questa sera sul palco del famosissimo teatro, siete curiosi di sapere qualche piccola curiosità in più su di lei? Ad esempio, sono davvero tantissime le persone che si chiedono come sia fatta la casa della cantante in Brianza. Siete curiosi di saperlo anche voi? Ebbene. Sui social, siamo riusciti a rintracciarne alcuni ‘dettagli’. Vi assicuriamo: è davvero pazzesca!

La casa di Iva Zanicchi è spettacolare: l’avete mai vista? Pazzesca: che eleganza!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Iva Zanicchi non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo amatissimo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni dettagli della sua casa. Ed abbiamo potuto constatare di come la sua dimora in Brianza sia davvero spettacolare. Siete pronti col tour?

Sul canale social ufficiale di Iva Zanicchi siamo riusciti a rintracciare diversi scatti della sua casa. Procediamo con ordine. Le prime immagini che ci sono immediatamente balzate agli occhi riguardano proprio il giardino di casa Zanicchi. Completamente immersa nel verde, sembrerebbe proprio che la cantante abbia un particolare interesse per la natura. Nelle foto riproposte in basso, infatti, non soltanto la bella Iva mostra i frutti del suo pollice verde, ma anche la grandiosità della natura.

Passiamo agli interni. Ed, in particolare, alla cucina! Piuttosto ampia e completamente arredata con mobili in legno scuro, la stanza presenta uno stile piuttosto moderno, ma allo stesso tempo anche rustico.

Se ampia è la cucina, non si può dire di meno della sala da pranzo. E questa foto che vi metteremo in basso ce ne da ampia conferma. Anche in questo caso, infatti, la stanza è piuttosto ampia. E presenta un arredamento molto moderno.

Infine, passiamo all’esterno! A poche settimane dal suo debutto sul palco di Sanremo, la cantante si lascia riprendere nell’esterno della sua casa. Lasciando intravedere anche una stanza piuttosto enorme alle sue spalle.

Davvero pazzesca, vero?