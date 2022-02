Maria De Filippi ne è letteralmente terrorizzata: in pochi conoscono questo retroscena

Maria De Filippi ne è letteralmente terrorizzata: in pochi conoscono questo particolare retroscena sulla conduttrice, incredibile!

Tutti noi conosciamo e apprezziamo Maria De Filippi, uno dei grandi volti della televisione italiana. Ma conoscete anche questo particolare retroscena sulla sua vita? Ne ha molta paura, scopriamo insieme di cosa si tratta.

I suoi programmi come Amici, C’è posta per te, Uomini e Donne hanno letteralmente fatto la storia di Canale 5, non a caso viene soprannominata dai più affezionati ‘Queen Mary’. Sappiamo molto su di lei, a partire dalla sua vita lavorativa, fino ad arrivare a quella privata, ma Maria De Filippi rivela una delle sue più grandi paure. Ne aveva parlato durante un’intervista con Fabio Fazio e aveva spiazzato il pubblico con questa rivelazione inaspettata. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta?

Leggi anche Maurizio Costanzo, cosa è ‘obbligato’ a fare da Maria De Filippi: la rivelazione

Il retroscena su Maria De Filippi: ne è letteralmente terrorizzata

Maria De Filippi è sicuramente una donna forte e tutta d’un pezzo, ma anche lei nasconde le sue fragilità. All’inizio voleva diventare magistrato, ma poi la vita l’ha condotta verso un altro tipo di carriera. Aveva anche rivelato che l’inizio della sua carriera televisiva non è stato semplice, infatti veniva costantemente messa alla prova e in discussione, così come anche le sue idee per i noti programmi da lei realizzati. Tuttavia la De Filippi ha sempre mostrato un carattere di ferro che l’ha portata verso il successo.

Leggi anche Adesso la vediamo così, ma com’era Maria De Filippi da ragazza? Spunta la foto

Durante un’intervista con il giornalista Fabio Fazio aveva rivelato una delle sue più grandi fobie. Il conduttore l’aveva ringraziata della sua presenza in studio, dicendole “So che per te è una cosa complicatissima vincere la paura dell’aereo”. A quel punto Maria De Filippi ha ammesso che sì, è una grande paura, ma quando è necessario affrontarla lo fa sempre. Ha poi continuato raccontando che “Una volta non l’avevo questa paura, non ho neanche fatto un volo brutto. Tutto a un tratto ho iniziato ad aver paura degli spostamenti”. Successivamente ha anche ammesso che quando era piccola doveva sempre dormire con una lucina accesa perché il buio era il nemico numero uno.

Leggi anche “Alle due di mattina…”: Sabrina Ferilli non nasconde nulla, c’entra Maria De Filippi

E voi conoscevate questo particolare retroscena sulla nota Maria De Filippi?