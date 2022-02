Dapprima rinuncia Vite al Limite ad un pelo dalla fine, poi sconvolge tutti: avete visto com’è diventata oggi? È irriconoscibile.

Quella che vi racconteremo tra qualche istante è stata una storia di bche ha catturato l’attenzione di tutti sin da subito. Fortemente decisa a ritornare in forma, la paziente del dottor Nowzaradan ha dato vita ad un colpo di scena pazzesco: dapprima rinuncia al programma ad un pelo dalla fine del percorso, poi sconvolge tutti. Oggi è irriconoscibile!

Nel corso di queste nove, anzi dieci, edizioni di Vite al Limite, ne abbiamo viste di cotte e di crude. C’è chi, sin da subito, ha dimostrato di avere un forte interesse a ritornare in forma. Ed ha battuto ogni tipo di record. Oppure, c’è chi, seppure fortemente intenzionata a riappropriarsi della sua vita, non c’è riuscito affatto. Quello che, però, è capitato alla protagonista di questo nostro articolo, vi assicuriamo, è davvero impressionante. Perché sono stati davvero unici casi come questi. Siete pronti a scoprire ogni cosa? E, soprattutto, capire di chi parliamo? Ci pensiamo immediatamente.

Prima la rinuncia a Vite al Limite, poi il colpo di scena che sconvolge tutti: chi l’avrebbe mai detto

A sconvolgere tutto il pubblico di Vite al Limite e a lasciarlo completamente senza parole, è stata proprio lei: Maja Radanovic, protagonista del programma nel corso della sua settima stagione. Giunta in clinica con un peso superiore ai 300 kg, la donna non ha mai nascosto di voler ritornare in forma, ma purtroppo non è stato affatto così. Nonostante, infatti, fosse dimagrita abbastanza, la donna dell’Oregon ha rinunciato al programma. Ed ha scelto di non voler più proseguire il suo percorso in clinica. Un colpo di scena pazzesco, quindi. Ma non è affatto l’unico.

A distanza di anni dalla sua partecipazione al programma, siamo riusciti a rintracciare Maja su Instagram. E siamo letteralmente rimasti a bocca aperta quando l’abbiamo vista. Seppure abbia rinunciato al suo percorso in clinica, sembrerebbe che la Radonavic abbia fatto da sé la dieta. E che sia riuscita ad ottenere dei risultati sensazionali. Oggi è irriconoscibile, guardatela qui:

Insomma, se questo non è un colpo di scena, cosa lo sarà? Clamoroso!