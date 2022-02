Sangiovanni debutta a Sanremo 2022: il gesto di Maria De Filippi

Sangiovanni debutta sul palco di Sanremo 2022: poco dopo arriva il gesto di Maria De Filippi

Arriva il debutto del giovane cantante Sangiovanni sul palco di Sanremo, primo a esibirsi con il suo inedito Farfalle. La reazione di Maria De Filippi non si fa attendere, cosa ha detto al cantante?

L’iconico artista Sangiovanni debutta nella seconda serata del Festival di Sanremo. Il primo artista ad esibirsi durante la serata, e la pressione del momento si è fatta sentire nel giovane. Nelle ore successive ha raccontato le prime impressioni ed emozioni relative alla serata, spiegando che complessivamente è molto soddisfatto. Ha colto l’occasione per annunciare anche l’arrivo del suo prossimo album, intitolato Cadere Volare, dove ovviamente sarà presente anche la canzone Farfalle portata a Sanremo. Nell’intervista con Storie Italiane con Eleonora Daniele, ha raccontato le sue sensazioni e soprattutto ha fatto il pieno di complimenti, sia sui social sia dagli ospiti del programma. Arriva anche il messaggio di Maria De Filippi.

Il debutto di Sangiovanni a Sanremo 2022 e il gesto di Maria De Filippi

Sangiovanni aveva spiegato che voleva dare il massimo essendo il primo artista della serata, e voleva essere all’altezza della performance di Achille Lauro. Secondo il giovane artista “Ha spaccato il palco” riferendosi all’esibizione di Lauro che ha aperto le danze durante la prima serata. Arriva poi la domanda su Maria De Filippi, la donna che ha aperto la strada a Sangiovanni grazie alla scuola di Amici. Da quel momento la sua carriera è diventata sempre più in discesa, scalando le vette delle classifiche con la sua iconica canzone Malibù.

Sangiovanni ha raccontato che: “Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha scritto che era orgogliosa di me e che sono stato bravo”. Un gesto davvero dolcissimo che avrà sicuramente dato molta motivazione al cantante. Per quanto riguarda il posto a metà classifica, Sangiovanni non sembra affatto preoccupato. Ha rivelato che “Poi io punto a vincere altre cose più che a stare alto in classifica”. Riferendosi probabilmente al gradimento del pezzo al di là della classifica di Sanremo.

Noi facciamo un grande in bocca al lupo a Sangiovanni in vista delle prossime esibizioni.