Mahmood e Blanco dopo la performance sul palco di Sanremo 2022: sta accadendo proprio in queste ore, incredibile successo.

Siamo solo all’inizio di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, eppure è già abbastanza chiara la situazione: Mahmood e Blanco hanno conquistato tutti!

Mahmood e Blanco si sono esibiti nel corso della prima puntata di Sanremo 2022. Ed hanno saputo conquistare tutti. Non è un caso, infatti, se la classifica di fine serata stabilita dalla sala stampa ha decretato proprio loro ‘i vincitori’ della serata d’esordio. In effetti, sulle note di ‘Brividi’, i due giovanissimi cantanti hanno riscosso un successo davvero impressionante. E, senza alcun dubbio, continueranno a farlo questa sera, ma anche in tutte le altre che mancano alla proclamazione del vincitore. Avete visto, però, cosa sta accadendo in queste ultime ore? Il buon Mahmood e il giovane Blanco sono i protagonisti di qualcosa di straordinario. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Mahmood e Blanco, straordinaria notizia dopo Sanremo 2022: cosa sta accadendo

Una notizia davvero fantastica, non c’è che dire. E che, senza alcun dubbio, a distanza di qualche ora dalla terza serata di Sanremo 2022 carica ancora di più Mahmood e Blanco. Insomma, questa sera ne vedremo sicuramente delle belle! A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa sta accadendo in queste ultime ore? Scopriamolo!

Dopo il primo posto nel corso della prima serata di Sanremo 2022 e il secondo dopo la puntata di ieri, Mercoledì 2 Febbraio, i due cantanti si preparano a registrare un altro record: la loro ‘Brividi’ è al quinto posto della ‘Top 50 Globale’ su Spotify. Insomma, un successo davvero impressionante. E che, soprattutto, conferma quanto la loro complicità sul palco e il loro singolo abbia conquistato tutti. Cosa dobbiamo aspettarci ancora da questi due giovanissimi e talentuosi artisti? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è certa: se questi sono i presupposti, ne vedremo sicuramente delle belle!

Noi non vediamo l’ora di vedere loro, ma anche tutti gli altri big in gara, nel corso della puntata di stasera. Voi?