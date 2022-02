Sanremo 2022, quanto guadagna Amadeus? A quanto ammonterebbe il suo cachet

Conduttore e direttore artistico del Festival per la terza volta consecutiva, ecco quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2022.

Procede a gonfie vele questa terza esperienza di Amadeus al Festival di Sanremo: il celebre conduttore, tra i volti più amati della Rai, anche quest’anno sta dimostrando di essere un ‘timoniere’ più che idoneo a guidare una nave immensa e complessa come quella della storica kermesse italiana.

Brillante, vivace e competente, il conduttore de I Soliti Ignoti e di decine di altri successi della tv di Stato è stato in grado per la terza volta di fila di confezionare uno spettacolo capace di tenere incollati allo schermo milioni e milioni di telespettatori.

Merito della scelta dei brani in gara, delle co-conduttrici che voluto al suo fianco, dei grandi nomi degli ospiti che ha saputo riunire sul palco. Attori comici del livello di Fiorello e Checco Zalone, star internazionali del calibro di Laura Pausini, i Maneskin e tanti altri, stanno contribuendo ad un successo che sembra avere tutte le carte in regola per reggere anche le prossime serate.

In tanti si staranno chiedendo quanto guadagna Amadeus per dirigere questa eccellente ‘macchina da guerra’. Vediamo cosa emerge a tal proposito.

Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2022: spunta la cifra, inimmaginabile!

Una manifestazione come quella della canzone italiana ha, ovviamente, dei costi elevati. Ci sono tante figure da pagare: truccatori, tecnici, maestranze, le co-conduttrici, gli ospiti, gli stessi artisti in gara riscuotono 48mila euro di rimborso spese (alberghi, ecc.).

E’ anche vero però che Sanremo ogni anno porta cifre da capogiro nelle casse della Rai, le cui entrate derivano per la maggior parte dal canone ma per un terzo dalle pubblicità. Queste l’anno scorso hanno fruttato per 38 milioni di euro all’azienda. Senza contare l’immensa risonanza in tv e sul web che offre agli sponsor.

Secondo le indiscrezioni apprese sul web, Amadeus guadagnerà circa 600 mila euro, una cifra sicuramente elevata ma che non deve stupire alla luce di tali considerazioni.

E voi cosa pensate di questo Sanremo 2022? Amadeus sta facendo un ottimo lavoro, siete d’accordo?