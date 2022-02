Sanremo 2023, chi sarà il conduttore: Amadeus rompe ufficialmente il silenzio

Chi sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2023? Amadeus rompe finalmente il silenzio in conferenza stampa: ecco le sue parole

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è in corso, ma già si pensa alla prossima. Chi sarà il conduttore e il direttore artistico? Per la quarta volta consecutiva sarà Amadeus? Egli ha finalmente rotto il silenzio in conferenza stampa, rispondendo alla domanda diretta di uno dei giornalisti.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, annunciati altri ospiti: ci sono anche tre attori amatissimi

Chi sarà il conduttore di Sanremo 2023?

Il Festival di Sanremo è la manifestazione canora più famosa in Italia, oltre che uno dei principali eventi mediatici che si tengono nel nostro paese. La manifestazione viene trasmessa in diretta televisiva su Rai Uno dal 1951 e va in onda anche in Eurovisione. Il premio ricevuto dal vincitore del Festival è sicuramente il più prestigioso premio che un’artista può ricevere nel corso della sua carriera. Il vincitore, inoltre, rappresenta il paese all’Eurovision Song Contest.

LEGGI ANCHE: Lo riconoscete? È un amatissimo cantante da bambino: sarà in gara a Sanremo

Il Festival della canzone italiana è giunto alla settantaduesima edizione, attualmente in onda e condotta da Amadeus. Per il terzo anno consecutivo è stato scelto come conduttore e direttore artistico della kermesse. Nonostante stia andando in onda la settantaduesima edizione del Festival, già si pensa alla prossima edizione. Chi sarà il conduttore? Amadeus ha finalmente rotto il silenzio.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, “Io arrivo e lui sparisce”: Giovanna Civitillo ‘perde’ Amadeus all’Ariston

Durante la conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha risposto ad una domanda sulla prossima edizione della manifestazione canora. Dopo il successo ottenuto dalle due precedenti edizioni e i numeri straordinari ottenuti nella prima serata di Sanremo 2022, sarà per la quarta volta consecutiva lui il conduttore e direttore artistico del Festival?

Amadeus ha dichiarato di non aver messo in conto questa ipotesi. Adesso vuole pensare solamente all’edizione corrente, che, nonostante l’inizio sprint, non è di certo un compito facile condurla fino alla fine con lo stesso straordinario successo.

Anche il direttore Coletta ha dichiarato che ‘a pelle’ riconfermerebbe Amadeus come conduttore e direttore artistico, ma adesso non è il momento di pensarci. Alla fine della settantaduesima edizione è probabile che il conduttore e il direttore Coletta si sederanno a tavolino e discuteranno della prossima edizione del Festival di Sanremo.