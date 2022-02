Sanremo, quanto guadagnano i direttori d’orchestra e i musicisti: spunta la cifra

Sapete quanto guadagnano i direttori d’orchestra e i musicisti di Sanremo? Finalmente spunta la cifra: nessuno se lo sarebbe aspettato

Tra i protagonisti della famosa manifestazione canora ci sono anche i direttori d’orchestra e i musicisti. Spesso vengono svelate – anche se non ufficialmente – le cifre percepite dal conduttore e dagli ospiti, ma si parla poco invece del cachet percepito dai musicisti presenti sul palco dell’Ariston di Sanremo. Le cifre però, in alcuni casi, sono state svelate.

Quanto guadagnano i musicisti a Sanremo

Il Festival di Sanremo è la manifestazione canora più importante in Italia, si tiene ogni anno dal 1951 e rappresenta uno dei principali eventi mediatici del nostro paese. La manifestazione viene trasmessa in diretta televisiva su Rai Uno e va in onda in Eurovisione. Il premio ricevuto dal vincitore è sicuramente il più prestigioso che un’artista può ricevere nel corso della sua carriera. Il vincitore, inoltre, rappresenta il paese all’Eurovision Song Contest.

La manifestazione canora è giunta alla settantaduesima edizione. Il conduttore e direttore artistico è Amadeus per il terzo anno consecutivo. Al suo fianco cinque co-conduttrici, una diversa per ogni serata: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Oltre ai conduttori, agli artisti e agli ospiti, tra i protagonisti del Festival della canzone italiana troviamo anche i musicisti. Sapete quanto guadagnano?

Alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo sono presenti in tutto sessanta musicisti e orchestrali. Tutti questi fanno parte dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, tra le più antiche fondazioni musicali italiane. La sua partecipazione all’interno della manifestazione canora è attiva dal 2003. Oltre a questi appena citati, ci sono poi altri professionisti che fanno parte dell’Orchestra della Rai e i direttori d’Orchestra che sono scelti dagli artisti in gara.

Per quanto riguarda il cachet percepito dai direttori d’orchestra, così come avviene con il conduttore e con gli ospiti, non sappiamo con esattezza le cifre percepite. Riguardo agli orchestrali Rai, invece, le cifre possono essere estratte dai contratti collettivi regolarmente pubblicati sui portali Rai e su quello dei sindacati.

Tra l’altro, i sindacati nel 2020 hanno denunciato le paghe definite “vergognose” per i professionisti che lavorano nell’orchestra: “Cinquanta euro al giorno è il compenso di molti musicisti che si esibiranno da oggi sul palco dell’Ariston”.