Sapete quanti ristoranti ha Joe Bastianich? E’ stato proprio lui a rivelarlo in una vecchia intervista.

Joe Bastianich è un imprenditore, un personaggio televisivo, un cantante ed è attivissimo nel mondo della ristorazione. Abbiamo avuto modo di conoscerlo maggiormente quando è stato presente nel seguitissimo programma MasterChef Italia, nel ruolo di Giudice.

Ma in questi anni lo abbiamo visto anche in altre trasmissioni, come ospite, come concorrente, in veste di giudice e anche di giurato d'onore al Festival di Sanremo nel 2019. Attivo nel campo della ristorazione, sappiamo che è proprietario di diversi locali, sparsi un po' in tutto il mondo. Ma la domanda che sorge lecita è, qual è il numero esatto di ristoranti che Bastianch possiede? E' stato lui a rivelarlo in una vecchia intervista, mentre parlava con Fedez e Luis Sal, durante una puntata di Muschio Selvaggio.

Sapete quanti ristoranti ha Joe Bastianich? Sono sparsi in tutto il mondo

In questi anni abbiamo avuto modo di vedere Joe Bastianch in tantissime trasmissioni. Dal 2012 al 2019 ha svolto il ruolo di giudice nel seguitissimo programma MasterChef Italia. Ancora oggi riveste questo ruolo, ma in Masterchef Usa e Junior Masterchef.

Bastianich è anche un imprenditore, un cantante ed è ovviamente un personaggio televisivo molto amato, e abbiamo potuto vederlo in numerosi programmi televisivi. Nella veste di cantante l’abbiamo visto ad Amici Celebrities nel 2019 e ci ha davvero sorpreso. E’ attivissimo nel campo della ristorazione ed è proprietario di tantissimi locali. Ma sapete quanti ristoranti possiede? E’ stato lui stesso a rivelarlo durante una puntata di Muschio Selvaggio a Fedez e Luis Sal che hanno chiesto.

Joe ha detto, l’anno scorso, che prima del Covid ne ha aveva circa 40 ma non sapeva se dopo questa difficile situazione, avrebbe poi aperto tutti: “Prima del Covid fino a quaranta, adesso forse una decina non li riapro, sono in tutto il mondo… “. I suoi locali sono sparsi in tutto il mondo, da New York a Los Angeles, passando anche per l’Italia. Sul suo sito internet ufficiale se ne contano circa 17, ma dalle parole rilasciate durante la puntata di Muschio Selvaggio, ne sono molti di più.