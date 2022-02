Scopriamo la scaletta della terza serata di Sanremo 2022: prevista una clamorosa novità, chi sono gli ospiti e chi affiancherà Amadeus.

Siamo giunti a metà percorso di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo! Poco meno delle 21:00 di questa sera, Amadeus sarà in diretta televisiva dallo studio Ariston di Sanremo. E condurrà la terza serata del famoso ed amato evento musicale.

A distanza di più di 48 ore dall’inizio di questa settantaduesima edizione del Festival, Amadeus è pronto a condurre la terza serata. Questo significa che, a differenza degli altri due appuntamenti precedenti, i Big in gara non saranno affatto divisi in due gruppi, bensì canteranno tutti insieme. Ma non solo. A rendere ancora più elettrizzante ed unico questo terzo appuntamento di Sanremo 2022, ci saranno gli ospiti, e vi assicuriamo sono davvero incredibili, e colei che affiancherà Amadeus sul palco nelle vesti di co-conduttrice. Insomma, ne vedremo delle belle. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: qual è la scaletta di questa serata? Scopriamo insieme ogni cosa.

La scaletta della terza serata di Sanremo 2022: chi ci sarà sul palco?

Allacciate le cinture: la terza serata di Sanremo 2022 sarà davvero imperdibile! Questa sera sul palco dell’Ariston accadrà davvero di tutto. E il suo numerosissimo pubblico non vede l’ora di scoprire quale sarà la scaletta di questa sera. E, soprattutto, chi saranno gli ospiti che saliranno sul palco e chi affiancherà Amadeus nei panni di co-conduttrice. Pronti a scoprire ogni cosa?

Prima di svelarvi i nomi dei Big che si esibiranno sul palco e la clamorosa novità di questa sera, scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e la co-conduttrice. Ebbene. Per la prima volta in assoluto sul palco dell’Ariston ci sarà una voce amatissima e stimata della musica italiana. Stiamo parlando proprio di Cesare Cremonini. Ma non solo. Per questa sera è prevista anche la presenza di Roberto Saviano. A distanza di ben 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, lo scrittore napoletano farà un discorso piuttosto emozionante. Infine, ad accompagnare Amadeus in questa terza ed indimenticabile serata ci sarà proprio lei: Drusilla Foer.

I Big in gara e classifica provvisoria

Appurati i nomi degli ospiti e della co-conduttrice, non ci resta che scoprire l’ordine di uscita dei cantanti. Al momento, purtroppo, non sono stati svelati. Quello che, però, possiamo dirvi è che, per la prima volta in assoluto, questa sera si esibiranno tutti i Big in gara.

C’è una cosa importantissima da sapere: se per le prime due serate a votare le esibizioni di ogni singolo cantante, è stata la sala stampa, questa sera voterà il pubblico da casa e la giuria demoscopica. Come funziona? La risposta è semplicissima: i voti ottenuti questa sera faranno media con quelli ottenuti nel corso dei due appuntamenti precedenti. E determineranno una nuova classifica. Intanto, vi riproponiamo quella generale di queste prime due serate:

Cosa accadrà stasera?