Vladimir Luxuria, drammatico episodio legato alla scuola: l’ha raccontato solo ora

L’ex deputata Vladimir Luxuria si è lasciata andare ad una confessione molto dolorosa legata agli anni della scuola: ecco le sue parole

Oggi è un famoso personaggio televisivo, in passato è stata anche una deputata. Una vita lunga, piena di storie da raccontare. Tra queste spicca una assai dolorosa, risalente al periodo della scuola. Luxuria si è raccontata a cuore aperto, lasciandosi andare a questa confessione molto dolorosa.

LEGGI ANCHE: Vladimir Luxuria, terribile retroscena: “Erano dalla parte dei violenti”, incredibile

Vladimir Luxuria, drammatico episodio legato alla scuola

Vladimir Luxuria è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. Si è affermata nel piccolo schermo grazie alla famosa trasmissione “Maurizio Costanzo Show”, dove ha partecipato dal 1999 al 2005 come ospite fisso. Nel 2008 ha vinto la sesta edizione de “L’isola dei famosi” con il 56% dei voti.

Ha poi partecipato al reality show in altre due occasioni, nel 2011 e nel 2012, prima come opinionista e poi come inviata. In seguito ha partecipato anche al “Grande Fratello”, anche in questo caso prima come opinionista e poi come concorrente ‘temporanea’. Di recente ha vestito i panni di opinionista.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, rivelazione shock di Luxuria dopo il coming out di Gabriel Garko: “Quanti attori…”

Luxuria si definisce transgender, in quanto la sua identità di genere non corrisponde al sesso di nascita. La sua vita ovviamente non è sempre stata semplice. Nel corso di un’intervista rilasciata nella trasmissione “Storie italiane” di Eleonora Daniele, Luxuria si è lasciata andare ad una confessione molto dolorosa sul suo passato ed in particolare sugli anni della scuola.

LEGGI ANCHE: Pio e Amedeo, interviene Vladimir Luxuria: “L’ironia non basta purtroppo”

L’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” ha raccontato gli atti di bullismo subiti a scuola: “Tutto è cominciato, banalmente, con le cinghie che legavano gli zaini. Io che mi sono sempre sentita così come so. Questa cosa banale ha iniziato a scatenare lo sfottò nella mia scuola. Per me che amavo la scuola, questo clima di bullismo, mi aveva portato il desiderio di lasciarla”.

Luxuria poi continua il suo terribile racconto: “Non volevo andare in più in un luogo dove sentivo le risatine degli altri ragazzi. Quando, durante l’appello, veniva pronunciato il mio cognome, e partivano le risate di tutti. Una supplente mi ha chiamato alla lavagna e mi ha detto: ‘Tira fuori la mano’, mi ha dato una bacchettata perché dovevo comportarmi da maschi. Chi doveva proteggermi era dalla parte dei violenti”.