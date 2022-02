Alba Parietti e quel rifiuto clamoroso a 9 miliardi di lire: cosa accadde in realtà; il retroscena che non tutti conoscono.

È uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo. Showgirl, conduttrice, attrice ed opinionista, la carriera di Alba Parietti iniziò prestissimo: era il 1980 quando apparve su Videogruppo e GRP Televisioni, storiche emittente televisive locali torinesi. La grande popolarità arrivò negli anni ’90, ma non tutti conoscono un retroscena che riguarda proprio gli esordi della nota showgirl.

Alba ha rifiutato ben 9 miliardi delle vecchie lire e a raccontare i dettagli è stata proprio lei qualche anno fa, ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. Scopriamo cosa spinse la Parietti a rifiutare quell’incredibile offerta lavorativa.

Alba Parietti, la verità sul rifiuto a nove miliardi di lire: “Fu la più grande c******”

Un’offerta lavorativa che poche persone avrebbero rifiutato. Alba Parietti, però, lo ha fatto e a spiegarne i motivi è stata proprio lei. Come riporta Il Corriere della Sera, qualche anno fa Alba ha rivelato tutta la verità sul clamoroso rifiuto a ben 9 miliardi di lire, risalente agli anni Novanta e , quindi, agli inizi della sua carriera: chi era stato ad offrirglieli? Silvio Berlusconi, per farla lavorare a Mediaset! Perché la giovane showgirl non ha accettato?

“All’epoca pensavo che prendere soldi da Berlusconi sarebbe stato un po’ come vendermi al diavolo. Fu la più grande c******”, ha spiegato la Parietti a Un giorno da pecora, aggiungendo: “Avrei potuto rimanere fedele a me stessa anche accettando quella offerta”

Eh si, un retroscena che non tutti conoscono sulla mitica Alba. Che, nei mesi scorsi, è stata grande protagonista di Tale e Quale Show, mettendosi in gioco nell’arte delle imitazioni nell’amatissima trasmissione di Rai Uno. E, a proposito di Rai Uno, Alba Parietti è una delle protagoniste de La Vita in Diretta, dove ogni giorno si commentano le puntate di Sanremo 2022, con aneddoti, interviste e curiosità sulla kermesse canora più amata del nostro Paese. Voi la state seguendo?