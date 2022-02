Alessandra Amoroso, spunta la foto di anni fa con Emma Marrone: difficile riconoscerla con quel look

Alessandra Amoroso in una vecchia foto con Emma Marrone condivisa da Rudy Zerbi su Instagram: l’avreste riconosciuta con i capelli così?

Amiche e colleghe di lunga data, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone hanno condiviso molti momenti insieme: nella foto di anni fa pubblicata da Rudy Zerbi le vediamo carinissime ma sicuramente più ‘acerbe’. A colpire però è il look della Amoroso: con quei capelli appare molto diversa rispetto ad ora!

Le due cantanti salentine sono diventate ormai da anni delle vere star della musica italiana: milioni i dischi venduti, decine e decine i concerti che le hanno viste protagoniste, seguitissime sui social, insomma due carriere strepitose iniziate tra i bachi di Amici.

Il loro successo è infatti nato nella scuola più famosa d’Italia che le ha viste trionfare in due edizioni diverse: la Amoroso si aggiudicò la vittoria del talent nel 2009 mentre la Marrone nel 2010.

Proprio le audizioni per accedere al programma condotto dalla De Filippi furono l’occasione del loro primo incontro: “Ai provini dell’edizione di Amici, vinta poi da Alessandra, c’ero anche io. Venendo entrambe dal Salento, ci siamo subito legate”, ha raccontato Emma in un’intervista al Tv Sorrisi e Canzoni.

Alessandra Amoroso irriconoscibile in una vecchia foto con Emma Marrone: avete notato i capelli?

Le due artiste pugliesi hanno duettato insieme più di una volta al Festival di Sanremo: è successo nel 2012, quando Emma vinse la kermesse col brano Non è l’inferno e anche l’anno scorso cantando Pezzo di cuore.

Proprio questa canzone parla molto della loro amicizia: “Durante la registrazione con Emma avevo il cuore che mi usciva dal petto. L’emozione non è solo per la canzone, è per quello che c’è stato e c’è tra noi due. Anni di condivisione, di musica ma anche di silenzi”, ha rivelato la Amoroso.

Un legame molto speciale quello che unisce le due giovani cantanti, amatissime da migliaia di fan per i quali sarà stato certamente gradito il ‘regalo’ di Rudy Zerbi. Il coach di Amici ha infatti condiviso su Instagram una foto dei tempi in cui lavorava a Radio Deejay e che mostra le due amiche qualche anno fa.

Impossibile non notare il look di Alessandra: la montagna di capelli ricci sulla testa la rendeva parecchio diversa da oggi, vero?

“Ma quanto sono sempre state belle loro?”, scrive Zerbi. E come dargli torto?