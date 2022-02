Amici 21, chi è Michele: età, Instagram e curiosità sul nuovo ballerino della scuola più famosa della tv.

Manca sempre meno al serale di Amici 21. Si tratta della fase finale della trasmissione di Canale 5, che si svolge, come ogni anno, in prima serata. I concorrenti, però, sono consapevoli del fatto che non tutti potranno accedere al serale: le felpe color oro sono limitate e alcuni di loro dovranno rinunciare al sogno. Ma proprio a poche settimane dall’inizio del serale, nella scuola è arrivato un nuovo allievo: si tratta di Michele!

A farlo entrare nella scuola è stata la maestra Alessandra Celentano: Michele è infatti un ballerino di danza classica e, ovviamente, è nel team della Celentano. In attesa di scoprire se riuscirà ad accedere al serale, scopriamo qualcosa in più sul giovane allievo.

LEGGI ANCHE —–>Natalia Titova, “Non mi sentivo più a mio agio”: perché l’ex insegnante di Amici ha lasciato il programma

Michele è il nuovo ballerino di Amici 21: avete visto il suo canale Instagram?

Michele è entrato da poco nella scuola di Amici, ma il suo talento ha già conquistato il pubblico della trasmissione: i telespettatori sognano già i passi a due tra lui e Carola, ballerina di classico del team Celentano. Ma cosa sappiamo dell’ultimo arrivato in trasmissione?

Michele ha 22 anni ed è originario di Teverola, in provincia di Caserta. Si trasferisce a Zurigo per studiare danza a 11 anni, dove frequenterà l’Accademia di danza: resterà lì per sei anni, per poi trasferirsi ad Amsterdam, dove entrerà a far parte della compagnia nazionale. Ha già vinto prestigiosi premi, come la medaglia d’oro al Prix de Lausanne in Svizzera, nel 2017. Insomma, un curriculum stellare per Michele, che è pronto a vivere questa nuova emozionante avventura ad Amici 21. Siete curiosi di vedere il suo profilo di Instagram?

Potrete trovarlo con il suo nome e cognome , Michele Esposito. Al momento, il ballerino è seguito da circa 6.000 followers, un numero destinato a crescere data la popolarità che regala il famoso programma di Maria De Filippi. Ecco uno scatto condiviso qualche anno fa da Michele sui social:

LEGGI ANCHE —->Amici, “Il mio cuore si è fatto più grande”: è diventata mamma bis, che gioia!

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire quale sarà il destino del giovane ballerino nella trasmissione di Canale 5. Vi piacerebbe se conquistasse il serale?