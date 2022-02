Chi è Andy dei Bluvertigo: età, carriera, tatuaggi, vita privata e quello sport che lo appassiona da sempre

Sarà presente alla quarta serata di Sanremo 2022 per duettare con Giusy Ferreri: scopriamo tutte le curiosità su Andy dei Bluvertigo!

Tra gli artisti attesi sul palco del Teatro Ariston stasera 4 febbraio c’è anche lui, Andy Fumagalli, che eseguirà insieme a Giusy Ferreri una cover del celebre brano di Lucio Battisti Io vivrò senza te.

Nato a Monza il 18 ottobre 1971, Andy è insieme a Morgan il fondatore dello storico gruppo dei Bluvertigo che raggiunse la fama a partire dal 1991. Non è semplice descrivere la carriera di questo musicista che potremmo definire un artista poliedrico e pieno di interessi che vanno ben oltre il mondo delle sette note.

In trent’anni di attività, Andy ha legato il suo successo non solo ai Bluvertigo ma anche a molti progetti da solista: nel suo curriculum troviamo tanti concerti col suo dj-set di musica anni ’80, la collaborazione al progetto umanitario Rezophonic, la partecipazione nel ruolo di giudice ed opinionista ad alcuni programmi tv come X Factor nel 2009.

Come anticipato, la musica non è l’unica passione di questo talentuosissimo cantante: resterete di stucco nello scoprire le altre attività che ha svolto in passato o che svolge tutt’ora!

Andy dei Bluvertigo, non indovinereste mai di cosa si occupa oltre alla musica

In grado di suonare tastiere, vocoder, sintetizzatore e sassofono, Andy è un grande intenditore di musica proprio come il suo amico e collega Morgan.

Diplomato all’Istituto d’arte di Monza e all’Accademia delle Arti Applicate, è grafico ed illustratore. Non tutti sanno che lavora come pittore ed è appassionato di pop art. In passato Fumagalli ha anche customizzato alcuni modelli di auto Fiat e di orologi, ama i gatti ed ha un tatuaggio sulla spalla. Il disegno rappresenta un punto interrogativo in un triangolo rovesciato, simbolo dei Bluvertigo.

Data la sua riservatezza che lo caratterizza, non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Andy. Infine, nessuno immaginerebbe che è un grande appassionato di pattinaggio artistico e che in passato ha anche lavorato come istruttore di questa disciplina sportiva.

Non resta che attendere questa sera per poter ammirare la voce di Andy in coppia con la bravissima Giusy Ferreri!