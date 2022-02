Elisa ha vinto il Festival di Sanremo nel 2001, oggi è una cantante amatissima: com’è cambiata in tutti questi anni? Eccola 21 anni fa.

Era il momento che più aspettavamo di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo e, finalmente, è arrivato: a distanza di ben 21 anni dalla sua vittoria sul palco dell’Ariston, Elisa è ritornata!

Ad oggi cantante amatissima e di successo, Elisa Toffoli è ritornata sul famoso palcoscenico che, esattamente 21 anni fa, la vide trionfare con ‘Luce’. Giovanissima, ma con una carriera da solita già impressionante, la cantante di Trieste compì il suo esordio al Festival nel 2001. E col suo singolo conquistò davvero tutti. Da quel momento, la sua scalata al successo è stata ancora di più impressionante. E, ad oggi, è una delle voci più apprezzate ed amate della musica nostrana. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata in tutto questo tempo? Appurato che all’epoca della sua vittoria a Sanremo, Elisa aveva soltanto 24 anni, com’era in quegli anni? Siamo riusciti a rintracciare un video che ce la mostra proprio in quell’occasione. Ed esattamente 21 anni fa. Volete vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente.

Leggi anche –> Sanremo 2022, chi è Elisa: età, carriera, marito e curiosità sulla cantautrice

Com’è cambiata Elisa dalla sua vittoria a Sanremo nel 2001? Incredibile

Era esattamente il 2001 quando, appena ventiquattrenne, Elisa si esibiva sul palco di Sanremo e si aggiudicava la vittoria con il brano ‘Luce’. Da quel momento, la simpaticissima Toffoli ha cavalcato l’onda del successo. E, ad oggi, è tra le voci più incredibili del panorama artistico nostrano. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: vi ricordate com’era in quegli anni? Come dicevamo precedentemente, all’epoca della sua partecipazione, la prima, al Festival, Elisa era davvero giovanissima, ma come si mostrava?

Leggi anche –> Cosa faceva Elisa prima di diventare un’affermata cantante: il ‘retroscena’ che non ti aspetti

Siamo riusciti a rintracciare un video del passato di Elisa Toffali. Ed abbiamo constatato coi nostri stessi occhi la sua trasformazione. Nonostante siano passati anni da quel momento e la cantante oggi sia una splendida donna in carriera, mamma e moglie, si può dire che il tempo non ha affatto scalfito la sua bellezza. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Eccola, Elisa Toffoli ai tempi della sua partecipazione e conseguente vittoria a Sanremo nel 2001. Sempre identica, non trovate?