Sapete qual è il vero nome della cantante Ditonellapiaga e perchè si fa chiamare proprio così?

Al Festival di Sanremo 2022 partecipa anche la giovanissima cantante Ditonellapiaga, questo il suo nome d’arte. Si è esibita per la prima volta nella seconda serata sul palco dell’Ariston con Donatella Rettore. Il brano scelto per la settantaduesima edizione si intitola Chimica.

Ditonellapiaga è un’artista molto giovane, ha circa 24 anni ed è nata a Roma. La sua carriera musicale inizia nel 2019 quando incontra il duo di produttori romani Bbprod, con il quale pubblica il singolo di debutto “Parli”. Nell’ottobre 2020 ottiene un contratto discografico con l’etichetta Dischi Belli. Proprio ad inizio 2022, è stato pubblicato il suo album di debutto, Camouflage. Il suo nome è molto particolare e ovviamente l’attenzione cade subito: ma sapete come si chiama? E soprattutto perchè ha scelto questo pseudonimo?

Ditonellapiaga, qual è il suo vero nome e perchè si fa chiamare così: cosa significa

Ditonellapiaga è una giovanissima artista che, al Festival di Sanremo 2022, partecipa insieme a Donatella Rettore. Un duo pazzesco, che sul palco dell’Ariston ci ha conquistato con il brano Chimica.

Energia, passione, armonia tra le due voci, hanno fatto sì che arrivasse al pubblico tutta la bellezza e la potenza del brano. Ditonellapiaga ha esordito nel mondo della musica soltanto nel 2019, quando incontra il duo di produttori romani Bbprod, con il quale pubblica il singolo di debutto “Parli”. In pochi anni è riuscita a farsi conoscere e soprattutto apprezzare. Ovviamente, il primo dettaglio che subito notiamo è il suo particolare nome d’arte. Sapete perchè la cantante si chiama così? E soprattutto, sapete qual è il suo vero nome?

Il nome della giovanissima artista è Margherita Carducci, mentre Ditonellapiaga era in realtà il nickname utilizzato per il suo account Instagram. Ha poi deciso di portare questo ‘nome’ con sè e trasportarlo nella sua musica. A quanto pare non c’è dietro un particolare significato, ma la sua scelta è stata dettata dal fatto di utilizzare il suo nickname di instagram nel suo mondo professionale.

Ed è così che si è presentata al Festival di Sanremo, insieme alla grande artista Donatella Rettore, conquistandoci con il brano dal titolo Chimica.