Gianni Morandi oggi è un artista amatissimo, ma sapete che cosa faceva prima di diventare un cantante? Non tutti lo sanno.

Un evento davvero incredibile: per la sua settima volta, Gianni Morandi partecipa al Festival di Sanremo. A distanza di anni dalla sua ultima gara e, soprattutto, dalla sua ultimissima conduzione, l’amatissimo cantante è nuovamente ritornato sul palco dell’Ariston. E con la sua canzone sta conquistando tutti.

Nato a Monghidoro l’11 Dicembre del 1944, Gianni Morandi rappresenta uno degli artisti più completi dello spettacolo italiano. Fattosi conoscere dal pubblico italiano come cantante e musicista, ma anche come attore e conduttore, il buon Morandi vanta di una carriera impressionante. Il suo debutto sulla scena musicale, come tutti sappiamo, è avvenuta agli inizi degli anni ’60. Da quel momento, seppure giovanissimo, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Voce di tantissimi singolo di successo, detentore di diversi riconoscimenti pazzeschi, il buon Morandi è la pietra miliare della musica italiana. Sete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima del successo? Oggi è un artista completo ed amatissimo, ma cosa faceva prima di entrare a far parte di questo mondo? In pochi, senza alcun dubbio, conoscono questo retroscena.

Cosa faceva Gianni Morandi prima di diventare cantante?

Era proprio l’inizio degli anni ’60 quando Gianni Morandi, seppure giovanissimo, compiva il suo debutto come cantante. E con il suo incredibile talento, conquistava tutti. Quello che, però, oggi ci chiediamo è: cosa faceva prima del successo? Appurato che sin da piccolo ha avuto la passione per la musica, siete curiosi di sapere cosa faceva prima di diventare un affermato ed amato cantante?

Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che prima di iniziare a muovere i primi passi nel mondo della musica, Gianni Morandi abbia svolto diverse mansioni. Non soltanto, da quanto si legge, ha aiutato suo padre presso il negozio di famiglia, ma anche svolto la professione di venditore di bibite nel cinema della sua città. Credete che le ‘sorprese’, però, siano finite qui? Vi sbagliate di grosso! Si legge, inoltre, che il buon Gianni Morandi abbia anche iniziato una carriera da pugile, ma che non sia andata a buon fine.

Diteci la verità: sapevate tutto questo?