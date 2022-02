Incredibile retroscena su Fiorella Mannoia: cosa faceva prima del successo?

Incredibile retroscena su Fiorella Mannoia: sapete cosa faceva prima del successo?

Fiorella Mannoia è una delle cantanti più apprezzate del nostro paese. Con la sua voce particolare dal timbro unico è riuscita a conquistare il grande pubblico. Ma sapete anche cosa faceva prima di trovare il grande successo?

È la cantante italiana ad essersi aggiudicata il maggior numero di premi Tenco, per un totale di sei targhe. Ha partecipato al Festival di Sanremo per ben 5 volte, aggiudicandosi il premio della critica due volte. Tra le sue canzoni di maggior successo possiamo sicuramente citare Quello che le donne non dicono, Il peso del coraggio, Ho imparato a sognare, Cercami e tantissime altre. Tra le collaborazioni più fruttuose della cantante c’è sicuramente quella con Noemi, con cui oltre ad avere una forte amicizia, c’è anche una grande collaborazione artistica. Non è un segreto infatti, che la Mannoia veda in Noemi, se stessa da giovane. Ma oltre la musica, Fiorella Mannoia ha avuto occasione di prendere parte anche a diversi film. Sapete cosa faceva prima di trovare il successo?

Fiorella Mannoia prima del successo: incredibile retroscena!

Classe 1954 e originaria di Roma, Fiorella Mannoia cresce in una famiglia molto particolare. Suo padre era un cascatore di origine siciliana, mentre la madre era di origine marchigiana. Ha due fratelli, Maurizio e Patrizia, con cui in giovane età ha collaborato per fare lo stesso lavoro del padre. Il cascatore infatti, era considerato il moderno stunt-man, e la Mannoia e i fratelli decidono quindi di prendere le orme del padre.

Inizia lavorando nel mondo del cinema nel ruolo di stunt-woman di Lucia Mannucci nel film Non cantare, spara e svolge spesso anche la controfigura di Monica Vitti e Candice Bergen. Questo le da la possibilità di avvicinarsi al mondo dello spettacolo e prendere parte anche ad alcuni spaghetti western degli anni 70, tra cui Una Colt in mano al diavolo. L’occasione nel mondo della musica arriva solo dopo, quando debutta al Festival di Castrocaro nel 1968, con il brano Un bimbo sul leone, ottenendo il suo primo contratto discografico. Da quel momento inizia la carriera di Fiorella Mannoia, che non si è più fermata, arrivando al successo di oggi.

E voi conoscevate questo particolare retroscena sugli esordi della cantante?