L’amica Geniale 3, ritornano le avventure di Elena e Lila: quante puntate sono, cast, location e trama

L’amica Geniale 3, ritornano le avventure di Elena e Lila: vediamo insieme quante puntate sono, cast, location e trama della nuova stagione

Finalmente sta per tornare la tormentata e coinvolgente storia di Elena e Lila dell’Amica geniale, tratto dal romanzo di Elena Ferrante. Siete curiosi di scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova stagione?

Questa storia di amicizia, rivalità e amore ha davvero appassionato milioni di italiani. Finalmente potremo ritrovare le amate protagoniste, Lila e Elena, alle prese con le nuove sfide che la vita gli pone. Le due attrici Margherita Mazzucco, nei panni di Elena, e Gaia Girace nei panni di Lila, avrebbero dovuto essere cambiate, visto lo scorrere del tempo, ma è stato proprio il regista e gli sceneggiatori a rivolere le stesse attrici. La loro interpretazione ha convinto tutti fin da subito e saranno sicuramente in grado di portare i loro personaggi, in maniera naturale, verso un’età sempre più adulta.

leggi anche L’Amica Geniale, Elvis Esposito ‘criticato’ sul web: la confessione su Marcello Solara

Ritorna una nuova avventura de L’amica geniale

La trama della terza stagione è ambientata negli anni 70 e vedremo le scelte molto diverse prese dalle due protagoniste. Vedremo una giovane Lila alle prese con un matrimonio fallito, un figlio piccolo e durissime condizioni lavorative. Dall’altra parte troveremo Elena, che lentamente si sta facendo spazio nel mondo più colto e benestante. Ha pubblicato il suo romanzo di successo ed è riuscita ad andare via dal rione che la voleva rinchiusa in vecchi schemi sociali. Il rapporto tra le due protagoniste, come sempre, oscilla tra un amore viscerale e una diversità destabilizzante.

Leggi anche Ricordate la bambina de L’Amica Geniale? Presto di nuovo in tv: sarà proprio lei, pazzesco

Nella terza stagione ritroveremo la maggior parte dei personaggi e il cast originario, il tutto nel frenetico periodo di cambiamenti degli anni 70. Tra le location de L’amica geniale 3 ritroveremo ovviamente la bellissima Napoli, con il suo rione, e Ischia. Vedremo anche la bellissima Firenze di Lenù e Milano, in cui accadranno magici incontri per una delle protagoniste. Potremo goderci la nuovissima stagione a partire dalla fine del Festival di Sanremo. La prima puntata andrà in onda su Rai 1 domenica 6 febbraio. Saranno 8 puntate che verrano trasmesse in 4 attesissime prime serate.

Leggi anche L’Amica geniale, Chiara lavorava sul set: drammatico incidente, è morta a 32 anni

Noi non vediamo l’ora che inizi! E voi siete pronti per la terza stagione de L’amica geniale?